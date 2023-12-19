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Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 07:54  •  20519 просмотра

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Китай решительно выступает против продажи оружия Тайваню на сумму 300 миллионов долларов США и предупреждает о возможных санкциях против причастных компаний, поскольку это нарушает принцип "единого Китая" и угрожает региональной стабильности.

Китай угрожает контрмерами компаниям, которые занимаются продажей оружия Тайваню, после того, как Соединенные Штаты заключили соглашение на сумму 300 миллионов долларов для укрепления обороны острова Тайвань. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.

Детали

Накануне спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга сообщил о том, что правительство Китая выражает решительную оппозицию Соединённым Штатам из-за продажи оружия Тайваню.

Китай выражает сожаление и решительно выступает против этого, и сделал торжественные демарши стороне США

- сказал Ван.

Объявив об очередной продаже оружия китайскому региону Тайвань, Соединенные Штаты, по словам Ван Вэньбиня грубо нарушили принцип одного Китая и условия трех китайско-американских отношений. Также китайский чиновник отметил, что этот шаг серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, вредит миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Мы примем ответные меры против компаний, которые занимаются продажей оружия Тайваню

- сказал Ван Вэньбинь.

Позиция США

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация Байдена воспринимает Китай как значительную угрозу, очертив политику, направленную на противодействие влиянию Китая. При этом чиновник отмечал важность американо-китайских отношений. Следует заметить, что после визитов президента Байдена в Южную Корею и Японию, несмотря на заявления о поддержке защиты Тайваня от КНР, Блинкен подтвердил политику "одного Китая".

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Дополнение

Тайваньский Вопрос чрезвычайно чувствителен в Китае. Пекин претендует на остров с 23-миллионным населением, которым с 1949 года управляет конкурирующая с КНР система, близкая к Соединенным Штатам. Китайские власти регулярно выступают с предостережениями против любого решения США, которое воспринимается как поддержка формальной независимости острова.

В сентябре Пекин наложил санкции на американские оборонные гиганты Lockheed Martin и Northrop Grumman за продажу оружия Тайваню.

Напомним,

Военные Тайваня заметили у острова два китайских воздушных шпионажа.

Также УНН сообщал, что американские и китайские военные возобновили переговоры после напряженности, вызванной тайным визитом американского чиновника на Тайвань, что свидетельствует об оттепели в военных отношениях.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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