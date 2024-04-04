МИД Китая о мире в Украине: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших"

"Кризис" в Украине необходимо завершать путем переговоров, а не боевых действий, а в политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных, заявил представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Относительно кризиса в Украине позиция Китая была последовательной, четкой и прозрачной. Существует риск дальнейшего ухудшения и эскалации кризиса, поэтому необходимо приложить усилия к деэскалации, чтобы завершить конфликт путем переговоров, а не боевых действий. В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных. Наоборот, должен воцариться мир - заявил представитель МИД Китая.

По его словам, Китай будет продолжать играть конструктивную роль в достижении мира в Украине.

Он также указал, что Китай не является ни "создателем конфликта", ни его стороной и никогда не предоставлял смертоносное оружие или оборудование какой-либо стороне.

"Мы не искали и не будем искать выгоды от этого конфликта. Другие страны не должны клеветать и нападать на нормальные отношения между Китаем и россией, не должны ущемлять законные права Китая и китайских компаний, не должны бездумно перекладывать вину на Китай и провоцировать конфронтацию в лагере", - резюмировал Ван Вэньбин.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Китай может сыграть фундаментальную роль в прекращении российско-украинской войны благодаря своим особым отношениям с россией.