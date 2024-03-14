Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, назвав это "логикой бандита"

Китай раскритиковал одобрение американского законопроекта, которым в США планируется запретить сеть TikTok, если та не разорвет связи с китайской материнской компанией. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Представители правительства Китая заявляют, что США должны заботиться о развитии инвесторов на своем рынке, а не ограничивать их.

США должны уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции и прекратить несправедливое подавление иностранных компаний - заявил представитель министерства торговли Пекина Хэ Ядун.

Он также добавил, что Вашингтон должен "обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для иностранных компаний, чтобы они могли инвестировать и работать в США".

На отдельном пресс-брифинге в четверг спикер Министерства иностранных дел Пекина Ван Вэньбинь заявил, что голосование "противоречит принципам честной конкуренции и международным экономическим и торговым правилам".

Если так называемые причины национальной безопасности могут быть использованы для произвольного подавления замечательных компаний из других стран, то о справедливости и правосудии вообще не может быть и речи. Когда кто-то видит хорошую вещь, которая принадлежит другому человеку, и пытается забрать ее себе, это полностью соответствует логике бандита - сказал Ван Вэньбинь.

Добавим

Вашингтон, ссылаясь на соображения национальной безопасности, ограничивает деятельность некоторых китайских компаний в Соединенных Штатах, а также экспорт определенных технологий в Китай, которые он считает чувствительными.

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Владельцем TikTok является китайский технологический гигант ByteDance, и его вероятная подчиненность правящей Коммунистической партии Пекина вызывает беспокойство в западных столицах. Однако в самом TikTok постоянно отрицают, что приложение находится под контролем Коммунистической партии Китая.

Напомним

В среду Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, который заставит TikTok разорвать связи с материнской компанией, иначе сеть будет запрещена на общенациональном уровне. Американские законодатели проголосовали 352 голосами "за" и 65 "против". Однако, чтобы стать полноценным законом законопроект еще должен пройти Сенат.

Белый дом заявил, что президент Джо Байден подпишет законопроект, известный как Закон о защите американцев от программ, контролируемых иностранными противниками, если он попадет на его стол.

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