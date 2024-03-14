Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, назвав это "логикой бандита"
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Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, назвав это "логикой бандита"
Китай раскритиковал решение Палаты представителей США о запрете TikTok, если сеть не разорвет связи с китайской материнской компанией, назвав это подавлением иностранных компаний, что противоречит принципам честной конкуренции.
В результате массированной атаки на Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом - ОВА
Есть перебои с теле- и радиосигналом в Харьковской области из-за массированной атаки вражеских беспилотников.
Минобороны вводит новый алгоритм рекрутинга в Вооруженные Силы
Министерство обороны Украины подготовило новый алгоритм набора в Вооруженные Силы, заменив устаревшие подходы четким механизмом добровольного поступления на военную службу через рекрутинговые центры и онлайн-платформы.
В россии заявляют о сбитии 10 воздушных целей над белгородом
россия утверждает, что ее система противовоздушной обороны сбила 10 воздушных целей, приближавшихся к белгороду. Один человек погиб, трое получили ранения.
Атака рф на Сумы унесла жизни уже трех человек: из-под завалов достали тело еще одной жертвы
Спасатели извлекли тело третьей жертвы из-под завалов пятиэтажного дома в Сумах, который подвергся вражескому обстрелу в ночь на 13 марта.
еВосстановление: на ремонт поврежденного жилья уже выплатили 4 млрд гривен
Более 43 000 украинцев получили 4 миллиарда гривен на ремонт своих домов, поврежденных российской войной.
"День тех, кто в решающее для Украины время сделал свой выбор": Зеленский выложил видео об украинских добровольцах
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских добровольцев, которые в решающее для Украины время стали на защиту государства и народа, с Днем украинского добровольца.
Сенат Франции поддержал соглашение по безопасности с Украиной
Французский Сенат поддержал соглашение о безопасности, подписанное между Украиной и Францией, продемонстрировав солидарность с Украиной.
Масштабный пожар на Харьковщине: из-за поджога сухой травы под угрозой оказалось целое село
Масштабный пожар вспыхнул вблизи села Слободское Харьковской области из-за сжигания сухой травы, угрожая населенному пункту и требуя более 50 спасателей и 10 автоцистерн для тушения пламени площадью 7 гектаров в течение 13 часов.
рф на фоне шторма не выводит корабли в море уже два дня подряд - Силы обороны Юга
россия уже два дня подряд не разворачивает корабли своего флота в Черном и Азовском морях и не выводит ракетные пусковые установки со своих баз из-за штормовых погодных условий.