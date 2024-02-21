Российские пропагандисты распространяют в TikTok ложные нарративы об отходе украинских войск из Авдеевки

Российские пропагандисты активно распространяют в соцсетях нарратив о том, что ВСУ "сдали Авдеевку". Для продвижения этой лживой пропаганды они активно использовали TikTok. Самые распространенные фейки развеяли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Пропагандисты кремля пытаются обесценить подвиг Героев, которые мужественно обороняли Авдеевку. Для этого они заявили, что якобы "Азовцы" из Авдеевки сбежали, а "в окопах сидели одни наемники". Хотя на самом деле бойцы знаменитой бригады держали оборону города бок о бок с другими подразделениями до момента пока от высшего командования не поступил приказ отойти.

Также среди популярных фейков в TikTok нарратив о том, что якобы Сырский должен отправить на фронт 700 тысяч мобилизованных. Хотя согласно официальным данный новый Главком как раз готовит аудит-анализ о том: где и как мобилизованные уже задействовались и будут ли задействованы. Согласно этим данным будут приниматься решения об их дальнейшей службе.

Дополнительно

Ранее УНН писал со ссылкой на Центр Противодействия Дезинформации об очередной ИПсО на россии. Там пропагандисты придумали новый фейк, мол, у Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть приемный сын в Австралии", который поддерживает вторжение в Украину.