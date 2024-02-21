Російські пропагандисти поширюють у TikTok неправдиві наративи про відхід українських військ з Авдіївки

Російські пропагандисти активно поширюють у соцмережах наратив про те що ЗСУ "здали Авдіївку". Для просування цієї брехливої пропаганди вони активно використали TikTok. Найпоширеніше фейки розвіяли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

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Пропагандисти кремля намагаються знецінити подвиг Героїв, які мужньо обороняли Авдіївку. Для цього вони заявили що нібито "Азовці" з Авдіїівки втекли, а "в окопах сиділи одні найманці". Хоча насправді бійці славнозвісної бригади тримали оборону міста пліч-о-пліч з іншими підрозділами аж до моменту поки від вищого командування не надійшов наказ відійти.

Також серед популярних фейків у TikTok наратив про те, що ніби-то Сирський має відправити на фронт 700 тисяч мобілізованих. Хоча відповідно до офіційних даний новий Главком саме готує аудит-аналіз про те: де, та як мобілізовані вже задіювались та чи будуть задіяні. Відповідно до цих даних будуть ухвалюатись рішення про їхню подальшу службу.

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Раніше УНН писав із посиланням Центрі Протидії Дезінформації про чергову ІПсО на росії. Там пропагандисти вигадали новий фейк, мовляв, у Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є прийомний син в Австралії", який підтримує вторгнення в Україну.