ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних
Киев • УНН
ЕС начинает расследование в отношении TikTok в связи с возможными нарушениями правил защиты детей и вредного контента в соответствии с Законом о цифровых услугах.
Европейский Союз будет расследовать деятельность китайской платформы обмена видео TikTok относительно возможного нарушения Закона о цифровых услугах (DSA), в сферах, связанных с защитой несовершеннолетних, прозрачностью рекламы, а также относительно вредного контента и рисков дизайна, вызывающего зависимость, передает УНН, со ссылкой на страницу Европейской комиссии.
Мы открыли официальное производство, чтобы оценить, мог ли TikTok нарушить Закон о цифровых услугах
Беспокойство Еврокомиссии вызывают вопросы:
▪️ защиты несовершеннолетних;
▪️ реклама;
▪️ доступ к данным для исследователей;
▪️ управление рисками дизайна, вызывающего привыкание;
▪️ вредоносный контент.
Решение было принято после анализа отчета TikTok об оценке рисков и ответов на запросы Брюсселя о предоставлении дополнительной информации о том, какие меры принимает платформа для обмена видео для борьбы с незаконным контентом, защиты несовершеннолетних и доступа к данным.
В декабре прошлого года исполнительная власть ЕС уже начала использовать новые полномочия DSA для расследования деятельности социальной медиа-платформы X, бывшей Twitter, чтобы выяснить, нарушала ли она правила ЕС по модерации контента.
Сейчас речь идет о рассмотрении новых доказательств, - если правила DSA были нарушены, на платформу могут быть наложены штрафы в размере до 6% от ее глобального оборота.
Напомним,
Социальная сеть TikTok, принадлежащая компании ByteDance, усилит борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне этого года.
Накануне парламентских выборов в Европейском Союзе компания Google планирует запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах ЕС.
WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине16 февраля 2024, 00:13 • 28427 просмотров
ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних
ЕС начинает расследование в отношении TikTok в связи с возможными нарушениями правил защиты детей и вредного контента в соответствии с Законом о цифровых услугах.
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