ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних

Европейский Союз будет расследовать деятельность китайской платформы обмена видео TikTok относительно возможного нарушения Закона о цифровых услугах (DSA), в сферах, связанных с защитой несовершеннолетних, прозрачностью рекламы, а также относительно вредного контента и рисков дизайна, вызывающего зависимость, передает УНН, со ссылкой на страницу Европейской комиссии.

Мы открыли официальное производство, чтобы оценить, мог ли TikTok нарушить Закон о цифровых услугах - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Беспокойство Еврокомиссии вызывают вопросы:

▪️ защиты несовершеннолетних;

▪️ реклама;

▪️ доступ к данным для исследователей;

▪️ управление рисками дизайна, вызывающего привыкание;

▪️ вредоносный контент.

Решение было принято после анализа отчета TikTok об оценке рисков и ответов на запросы Брюсселя о предоставлении дополнительной информации о том, какие меры принимает платформа для обмена видео для борьбы с незаконным контентом, защиты несовершеннолетних и доступа к данным.

В декабре прошлого года исполнительная власть ЕС уже начала использовать новые полномочия DSA для расследования деятельности социальной медиа-платформы X, бывшей Twitter, чтобы выяснить, нарушала ли она правила ЕС по модерации контента.

Сейчас речь идет о рассмотрении новых доказательств, - если правила DSA были нарушены, на платформу могут быть наложены штрафы в размере до 6% от ее глобального оборота.

Напомним,

Социальная сеть TikTok, принадлежащая компании ByteDance, усилит борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне этого года.

Накануне парламентских выборов в Европейском Союзе компания Google планирует запустить кампанию по борьбе с дезинформацией в пяти странах ЕС.

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