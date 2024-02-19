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ЄС почав розслідування щодо TikTok у зв'язку з ймовірними порушеннями правил захисту неповнолітніх

ЄС почав розслідування щодо TikTok у зв'язку з ймовірними порушеннями правил захисту неповнолітніх

Київ • УНН

 • 20348 перегляди

ЄС розпочинає розслідування щодо TikTok у зв'язку з можливими порушеннями правил захисту дітей та шкідливого контенту відповідно до Закону про цифрові послуги.

Європейський Союз розслідуватиме діяльність китайської платформи обміну відео TikTok щодо можливого порушення Закону про цифрові послуги (DSA), у сферах, пов’язаних із захистом неповнолітніх, прозорістю реклами, а також відносно шкідливого контенту та ризиків дизайну, що викликає залежність, передає УНН, із посиланням на сторінку Європейської комісії. 

Ми відкрили офіційне провадження, щоб оцінити, чи міг TikTok порушити Закон про цифрові послуги

- ідеться у повідомленні Європейської комісії.

Занепокоєння Єврокомісії викликають питання:

▪️ захисту неповнолітніх;

▪️ реклама;

▪️ доступ до даних для дослідників;

▪️ управління ризиками дизайну, що викликає звикання;

▪️ шкідливий контент.

Рішення було прийнято після аналізу звіту TikTok про оцінку ризиків та відповідей на запити Брюсселя про надання додаткової інформації про те, яких заходів вживає платформа для обміну відео для боротьби з незаконним контентом, захисту неповнолітніх та доступу до даних.

У грудні минулого року виконавча влада ЄС вже почала використовувати нові повноваження DSA для розслідування діяльності соціальної медіа-платформи X, колишньої Twitter, щоб з'ясувати, чи порушувала вона правила ЄС щодо модерації контенту.

Наразі йдеться про розгляд нових доказів, - якщо правила DSA були порушені, на платформу можуть бути накладені штрафи в розмірі до 6% від її глобального обороту.

Нагадаємо

Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, посилить боротьбу з дезінформацією та фейковими новинами перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року.

Напередодні парламентських виборів у Європейському Союзі компанія Google планує запустити кампанію з боротьби з дезінформацією в п'яти країнах ЄС.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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