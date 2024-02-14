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TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку напередодні виборів в ЄС

TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку напередодні виборів в ЄС

Київ • УНН

 • 23356 перегляди

TikTok створить "виборчі центри" у своєму додатку для боротьби з дезінформацією напередодні виборів в ЄС у червні.

Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, посилить боротьбу з дезінформацією та фейковими новинами перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що соцмережа створить "виборчі центри", що продовжують роботу TikTok, розпочату у 2021 році. Наголошується, що вона активізувалася торік, коли вибори проходили в Греції, Нідерландах, Польщі, Словаччині та Іспанії.

Наступного місяця ми запустимо локалізований додаток "Виборчий центр" для кожної з 27 країн-членів ЄС, щоб люди могли легко відокремити факти від вигадок,

- розповів керівник відділу довіри та безпеки TikTok EMEA Кевін Морган.

Відповідно до даних компанії, застосунок використовують близько 30% депутатів Європарламенту.

Працюючи з місцевими виборчими комісіями та організаціями громадянського суспільства, ці виборчі центри стануть місцем, де наша громада зможе знайти перевірену та авторитетну інформацію,

- додав Морган.

Він також зауважив, що TikTok зараз співпрацює з дев’ятьма організаціями перевірки фактів у Європі, проте у планах прагне розширити свою мережу перевірки фактів й запустити дев’ять додаткових компаній з медіаграмотності у 2024 році.

Нагадаємо

Звіт TikTok свідчить про те, що понад 12 000 фейкових акаунтів, здебільшого керованих з росії, поширювали прокремлівську дезінформацію про російсько-українську війну, орієнтуючись на мільйони користувачів. TikTok видалив ці акаунти після проведених розслідувань.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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