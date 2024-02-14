TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  47804 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  83419 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  102140 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  107489 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  137010 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  199709 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  221669 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  214932 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  316520 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356153 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 15:55  •  7636 просмотра

Read in English

TikTok создаст "избирательные центры" в своем приложении для борьбы с дезинформацией накануне выборов в ЕС в июне.

Социальная сеть TikTok, которая принадлежит компании ByteDance, усилит борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соцсеть создаст "избирательные центры", продолжающие работу TikTok, начатую в 2021 году. Отмечается, что она активизировалась в прошлом году, когда выборы проходили в Греции, Нидерландах, Польше, Словакии и Испании.

В следующем месяце мы запустим локализованное приложение "Избирательный центр" для каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы люди могли легко отделить факты от вымыслов,

- рассказал руководитель отдела доверия и безопасности TikTok EMEA Кевин Морган.

Согласно данным компании, приложение используют около 30% депутатов Европарламента.

Работая с местными избирательными комиссиями и организациями гражданского общества, эти избирательные центры станут местом, где наша община сможет найти проверенную и авторитетную информацию,

- добавил Морган.

Он также отметил, что TikTok сейчас сотрудничает с девятью организациями проверки фактов в Европе, однако в планах стремится расширить свою сеть проверки фактов и запустить девять дополнительных компаний по медиаграмотности в 2024 году.

Напомним

Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из россии, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
tiktokТикТок
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
gretsiyaГреция
ispaniyaИспания
yevropaЕвропа
niderlandiНидерланды
slovakiyaСловакия
polshaПольша
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією у застосунку напередодні виборів в ЄС
TikTok to step up fight against disinformation in app ahead of EU elections
Новости по теме

TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

TikTok создаст "избирательные центры" в своем приложении для борьбы с дезинформацией накануне выборов в ЕС в июне.

Новости Мира •   •  7636 просмотра
TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

Зеленский заявил о внедрении комплексной системы противодействия вражеским разведдронам

Президент Зеленский провел совещание по обеспечению солдат новым вооружением для противодействия вражеским разведывательным беспилотникам и их ослепления, поручив военным и оборонной промышленности создать единую систему.

Война •   •  11083 просмотра
Зеленский заявил о внедрении комплексной системы противодействия вражеским разведдронам

День святого Валентина: МКИП собрало подборку признаний в любви словами украинских поэтов

Министерство культуры и информационной политики Украины собрало цитаты из произведений украинских поэтов, которыми можно поделиться в День святого Валентина.

Культура •   •  8366 просмотра
День святого Валентина: МКИП собрало подборку признаний в любви словами украинских поэтов

"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО

Министр обороны США заявил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины будет продолжать оказывать поддержку с учетом краткосрочных и долгосрочных потребностей Украины в сфере безопасности, включая предоставление самолетов F-16.

Война •   •  13282 просмотра
"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО

В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств

В Полтавской области правоохранители разоблачили преступную группировку из восьми человек, которая застрелила жителя Кременчуга и готовила убийство полицейского и депутата областного совета.

Криминал и ЧП •   •  8660 просмотра
В Кременчуге правоохранители разоблачили банду, которая готовила серию убийств

В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне

россия объявила в розыск около 100 грузин, которые воевали или воюют на стороне Украины.

Война •   •  11663 просмотра
В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне

В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год

Основными задачами донорской координационной платформы на 2024 год является поддержка финансовой стабильности Украины через прямую бюджетную помощь и реализация принципа, что россия должна заплатить за убытки путем использования замороженных российских активов.

Экономика •   •  11839 просмотра
В правительстве обозначили основные задачи координационной платформы доноров на 2024 год

Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа

Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.

Новости Мира •   •  8157 просмотра
Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа

россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок

В результате российского обстрела Херсона ранения получили трое гражданских, в том числе 14-летний ребенок.

Война •   •  11247 просмотра
россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок

Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины

Жителя Харькова приговорили к 15 годам заключения за то, что он передавал представителям рф информацию об электросетях Украины, помогая врагу вывести из строя электроэнергетический сектор страны.

Война •   •  11920 просмотра
Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины