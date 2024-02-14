TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

Социальная сеть TikTok, которая принадлежит компании ByteDance, усилит борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне этого года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соцсеть создаст "избирательные центры", продолжающие работу TikTok, начатую в 2021 году. Отмечается, что она активизировалась в прошлом году, когда выборы проходили в Греции, Нидерландах, Польше, Словакии и Испании.

В следующем месяце мы запустим локализованное приложение "Избирательный центр" для каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы люди могли легко отделить факты от вымыслов, - рассказал руководитель отдела доверия и безопасности TikTok EMEA Кевин Морган.

Согласно данным компании, приложение используют около 30% депутатов Европарламента.

Работая с местными избирательными комиссиями и организациями гражданского общества, эти избирательные центры станут местом, где наша община сможет найти проверенную и авторитетную информацию, - добавил Морган.

Он также отметил, что TikTok сейчас сотрудничает с девятью организациями проверки фактов в Европе, однако в планах стремится расширить свою сеть проверки фактов и запустить девять дополнительных компаний по медиаграмотности в 2024 году.

Напомним

Отчет TikTok свидетельствует о том, что более 12 000 фейковых аккаунтов, в основном управляемых из россии, распространяли прокремлевскую дезинформацию о российско-украинской войне, ориентируясь на миллионы пользователей. TikTok удалил эти аккаунты после проведенных расследований.