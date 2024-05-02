Філіппіни викликають посла Китаю після застосування водометів проти філіппінських катерів у Південно-Китайському морі

Цього року Філіппіни вже 20 разів протестували проти "небезпечних маневрів" Китаю на тлі ескалації напруженості навколо спірної мілини. Про це пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

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Філіппіни викликали китайського дипломата, звинувативши Пекін у "переслідуванні" та "небезпечних маневрах" після застосування водометів проти двох філіппінських кораблів під час патрулювання в Південно-Китайському морі.

Міністерство закордонних справ Філіппін викликало заступника голови китайської місії Чжоу Чжиюна, через два дні після інциденту на спірній мілині, в результаті якого було пошкоджено судно берегової охорони Філіппін і ще один урядовий катер.

За даними міністерства, це вже 20-й протест Філіппін проти поведінки китайської берегової охорони цього року. За останні два роки воно подало 153 скарги.

Філіппіни заявили, що тиск під час інциденту з водометом у вівторок був набагато потужнішим, ніж будь-коли раніше, і що він розірвав або погнув металеві секції та обладнання на філіппінських суднах.

Філіппіни протестують проти переслідування, тарану, скупчення, затінення і блокування, небезпечних маневрів, використання водометів та інших агресивних дій китайської берегової охорони і китайської морської міліції - йдеться в заяві міністерства.

Контекст

У 2012 році Китай захопив мілину Скарборо і заблокував її для Філіппін.

Напруженість навколо мілини Скарборо останнім часом зросла, оскільки Філіппіни застосовують більш наполегливий підхід у спірних районах, зміцнюючи альянси зі Сполученими Штатами і Японією.

Мілина, яка є важливим рибальським районом, що використовується кількома країнами, і розташована поблизу основних судноплавних шляхів, знаходиться в економічній зоні Філіппін і на неї претендує Китай, хоча жодна країна не має над нею суверенітету.

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Посольство Китаю в Манілі заявило в середу, що атол завжди був китайською територією, і закликало Філіппіни припинити порушення і провокації і не "кидати виклик рішучості Китаю захищати наш суверенітет".

Китай претендує на майже все Південно-Китайське море, відкидаючи претензії інших країн, в тому числі Філіппін, і міжнародне рішення про те, що його твердження не мають під собою жодних правових підстав.

Бруней, Малайзія і В'єтнам також претендують на частини моря навколо своїх берегів.

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