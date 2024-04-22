США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

США и Филиппины начали проведение ежегодных военных учений Balikatan 2024 на фоне растущего напряжения в Южно-Китайском море Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News, передает УНН.

Детали

Цель вооруженных сил, ради которой мы существуем, - это на самом деле подготовка к войне. Не стоит приукрашивать, если мы не подготовимся, это окажет медвежью услугу стране приводит телеканал слова пресс-секретаря Balikatan 2024 Майкла Логико.

Филиппинский военнослужащий отметил, что впервые учения пройдут за пределами территориальных вод Филиппин, примерно в 22 км от филиппинской береговой линии.

ABS-CBN News также сообщил, что США разместили зенитные управляемые ракеты SM-6 на Филиппинах, однако пресс-секретарь Balikatan 2024 отметил, что это оружие не будет использовано во время учений.

Как отметил телеканал, филиппинская береговая охрана впервые присоединится к маневрам, в ходе которых будет отработана реакция на вооруженный захват острова в провинции Палаван, расположенной неподалеку от островов Спратли в ЮКМ, права на которые оспаривают Китай и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам и Малайзия.

Дополнение

Учения пройдут в северных филиппинских провинциях Кагаян и Батанес, расположенных менее чем в 300 км от Тайваня. Участники Balikatan 2024 отработают также тактику ведения информационной войны, обеспечения безопасности на море и комплексной противовоздушной и противоракетной обороны.

В учениях, которые продлятся до 10 мая, примут участие около 11 тыс. американских и около 5 тыс. филиппинских военнослужащих, а также австралийские и французские военные. 14 стран Азии и Европы присоединятся к ним в качестве наблюдателей. Филиппины планируют пригласить Японию принять участие в маневрах Balikatan 2025 года.

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