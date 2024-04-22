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США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих
Соединенные Штаты и Филиппины начали ежегодные военные учения "Баликатан 2024" с участием 16 000 военнослужащих, которые отрабатывают тактику информационной войны, морской безопасности и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны на фоне роста напряженности в регионе.
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине
В первом квартале 2024 года Германия значительно увеличила военную помощь Украине, выдав разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро, из которых 74% ушло в Украину.
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах
В Международный день Матери-Земли по всему миру проводятся мероприятия, направленные на решение экологических проблем и чествование удивительного богатства планеты. Одним из символов события является Колокол Мира, олицетворяющий единство между всеми народами нашей планеты.
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN
Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.
"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский
Если Украина потерпит поражение, Путин начнет войну против стран Балтии и других бывших советских республик, чтобы восстановить советское влияние, предупреждает Зеленский.
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen
Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков
Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что повлекло проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.
В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ
Турция задержала 36 подозреваемых в нескольких городах по подозрению в связях с ИГИЛ, в частности в финансировании, поставке медикаментов, владении нелегальным оружием и документами.
США хотят наложить санкции на одно из подразделений ЦАХАЛа - СМИ
Ожидается, что США введут санкции против ультраортодоксального подразделения израильской армии под названием "Нецах Иегуда", что станет первым случаем применения санкций против израильской воинской части.
Tesla раскрыла подробности о новой спортивной версии Model 3
Новая версия Tesla Model 3 Performance имеет адаптивную подвеску, улучшенный режим вождения, спортивные сиденья с вентиляцией, настроенное шасси и подвеску, усовершенствованную тормозную систему, карбоновый декор, мощность более 500 л. с. и претендует на звание самой мощной Model 3 в истории.