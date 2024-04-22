Стартовали литовско-польские военные учения по обороне Сувальского перешейка

В воскресенье, 21 апреля, начались совместные литовско-польские военные учения Brave Griffin 24/II. Об этом сообщают Вооруженные силы Литвы, передает УНН.

Детали

Польско-литовские военные учения продлятся неделю, начнутся в воскресенье вблизи Друскининкая, Алитуса и Орань в Литве.

Главная цель - проверить сценарий обороны на основе польско-литовского плана Орша на Сувальском перешейке.

В учениях также принимают участие военнослужащие США и Португалии.

Вооруженные силы Литвы сообщили, что отправили на учения 1,5 тысячи военнослужащих и почти 200 единиц военной техники. На следующей неделе за маневрами будут наблюдать Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

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