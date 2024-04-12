ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

Киев  •  УНН

12 апреля 2024, 10:31  •  11102 просмотра

Read in English

Украинские военные корабли "Черкассы" и "Чернигов", переданные Великобританией Украине, готовятся к участию в международных учениях со странами НАТО "Си Бриз - 2024".

Украинские боевые корабли "Черкассы" и "Чернигов" под флагами ВМФ Украины с украинскими экипажами готовятся участвовать в международных учениях Си Бриз-2024, в которых примут участие также страны НАТО. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

"Украинские боевые корабли "Черкассы" и "Чернигов", которые были переданы Великобританией для Военно-морского флота Украины, 11 апреля вошли в британскую военно-морскую базу Портсмут, переместившись с предыдущего базирования в Шотландии. Два минных тральщика под флагами ВМФ Украины с украинскими экипажами готовятся участвовать в международных учениях Си Бриз-2024 вместе с кораблями США, Великобритании и других стран НАТО", - пишет издание.

Учения станут частью приготовлений к перебазированию кораблей в Украину, где "Черкассы" и "Чернигов", смогут выявлять и обезвреживать морские мины для более безопасного мореплавания в Черном море.

"Сейчас они не могут пройти в Черное море, поскольку Турция согласно положениям международной Конвенции Монтре объявила, что в связи с российской войной против Украины запрещает прохождение военных кораблей из Средиземного моря через Босфорский пролив", - добавляет издание.

Отмечается, что украинские моряки на кораблях "Черкассы" и "Чернигов", ожидая возвращения на родину, будут совершенствовать свои боевые навыки вместе с британскими и другими партнерами и улучшать способность взаимодействовать с партнерами из стран НАТО.

Напомним,

Министерство обороны Украины начинает группировку противоминных сил в Черном море. Правительство уже приняло постановление, регламентирующее финансирование для реализации проекта по противоминной безопасности в море.

Постановление правительства открывает финансирование для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных британских кораблей класса "Sandown" - "Черкассы" и "Чернигов", как это предусмотрено Рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
shotlandiyaШотландия
sredizemnoe-moreСредиземное море
golos-amerikiГолос Америки
korolevskii-flotКоролевский флот
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
natoNATO
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
cherkasyЧеркассы
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  67696 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  101412 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  103611 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  131874 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  122551 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135193 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160686 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139539 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134244 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117683 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

  •  11102 просмотра
В Харькове нет аварийных отключений электроэнергии, электротранспорт на 90% работает - Синегубов

В Харькове нет аварийных отключений электроэнергии, электротранспорт на 90% работает - Синегубов

  •  10441 просмотра
Программа еВідновлення: более 2 тыс. украинцев уже получили новое жилье

Программа еВідновлення: более 2 тыс. украинцев уже получили новое жилье

  •  8890 просмотра
Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

  •  8109 просмотра
Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины

Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины

  •  9521 просмотра
Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

  •  28953 просмотра
Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

  •  26646 просмотра
Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

  •  24378 просмотра
В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

  •  21738 просмотра
FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

  •  20378 просмотра

Популярные

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  127628 просмотра
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы

  •  89768 просмотра
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

  •  117161 просмотра
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

  •  117839 просмотра
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

  •  116043 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  127628 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  179639 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  198949 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  206816 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  247507 просмотра

Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

Украинские военные корабли "Черкассы" и "Чернигов", переданные Великобританией Украине, готовятся к участию в международных учениях со странами НАТО "Си Бриз - 2024".

Война •   •  11102 просмотра
Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

В Харькове нет аварийных отключений электроэнергии, электротранспорт на 90% работает - Синегубов

В Харькове нет аварийных отключений электроэнергии, электротранспорт работает на 90% мощности, поскольку власти стремятся избежать незапланированных отключений в городе.

Общество •   •  10441 просмотра
В Харькове нет аварийных отключений электроэнергии, электротранспорт на 90% работает - Синегубов

Программа еВідновлення: более 2 тыс. украинцев уже получили новое жилье

Более 2 тысяч украинцев получили новые квартиры и дома по программе "е-Відновлення", при этом чаще всего жилье покупают в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Общество •   •  8890 просмотра
Программа еВідновлення: более 2 тыс. украинцев уже получили новое жилье

Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

Израиль готовится к возможной иранской атаке в ближайшие два дня, хотя Тегеран еще не принял окончательного решения.

Новости Мира •   •  8109 просмотра
Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел и Игоря Лоссовского заместителем председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести по цифровым вопросам, уволив Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел и Игоря Лоссовского с предыдущей должности.

политика •   •  9521 просмотра
Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.

Война •   •  28953 просмотра
Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Правительство выделило 125,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на водоснабжение Николаева.

Война •   •  26646 просмотра
Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

В этом году регионы, приближенные к зоне боевых действий, получат 2,5 млрд грн из государственного бюджета на строительство укрытий в школах.

Война •   •  24378 просмотра
Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

Заместитель министра энергетики призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером, поскольку сейчас ищутся решения для стабилизации энергосистемы из-за повышенного спроса и ограниченности генерирующих мощностей, особенно после недавней российской ракетной атаки, которая разрушила Трипольскую ТЭС.

Общество •   •  21738 просмотра
В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

США предложили привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от замороженных российских государственных активов, тогда как ЕС предпочитает передавать только проценты, полученные от этих активов.

Война •   •  20378 просмотра
FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов