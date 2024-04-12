Украинские корабли "Черкассы" и "Чернигов" примут участие в международных учениях "Си Бриз-2024" в Британии

Украинские боевые корабли "Черкассы" и "Чернигов" под флагами ВМФ Украины с украинскими экипажами готовятся участвовать в международных учениях Си Бриз-2024, в которых примут участие также страны НАТО. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

"Украинские боевые корабли "Черкассы" и "Чернигов", которые были переданы Великобританией для Военно-морского флота Украины, 11 апреля вошли в британскую военно-морскую базу Портсмут, переместившись с предыдущего базирования в Шотландии. Два минных тральщика под флагами ВМФ Украины с украинскими экипажами готовятся участвовать в международных учениях Си Бриз-2024 вместе с кораблями США, Великобритании и других стран НАТО", - пишет издание.

Учения станут частью приготовлений к перебазированию кораблей в Украину, где "Черкассы" и "Чернигов", смогут выявлять и обезвреживать морские мины для более безопасного мореплавания в Черном море.

"Сейчас они не могут пройти в Черное море, поскольку Турция согласно положениям международной Конвенции Монтре объявила, что в связи с российской войной против Украины запрещает прохождение военных кораблей из Средиземного моря через Босфорский пролив", - добавляет издание.

Отмечается, что украинские моряки на кораблях "Черкассы" и "Чернигов", ожидая возвращения на родину, будут совершенствовать свои боевые навыки вместе с британскими и другими партнерами и улучшать способность взаимодействовать с партнерами из стран НАТО.

Напомним,

Министерство обороны Украины начинает группировку противоминных сил в Черном море. Правительство уже приняло постановление, регламентирующее финансирование для реализации проекта по противоминной безопасности в море.

Постановление правительства открывает финансирование для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных британских кораблей класса "Sandown" - "Черкассы" и "Чернигов", как это предусмотрено Рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.