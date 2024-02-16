У структурі Міноборони з’явиться нове угруповання: протимінні сили у Чорному морі

Міністерство оборони України започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі. Уряд вже ухвалив постанову, що регламентує фінансування для реалізації проєкту з протимінної безпеки у морі. Про це розповіли у пресслужбі оборонного відомства, передає УНН.

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Зазначається, що ухвалена Постанову Уряду відкриває фінансування для реалізації проєкту щодо постачання і обслуговування двох протимінних британських кораблів класу "Sandown" – "Черкаси" та "Чернігів", як це передбачено Рамковою угодою між урядами України та Великої Британії.

Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше", – прокоментував Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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У Міноборони зауважили, що поки ці кораблі не можуть прибути у води України, адже це б суперечило Конвенції Монтре від 1936 року, що забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн.

Укладання відповідних договорів критично важливе. Це започаткує формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-Морських Сил. – додав Заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

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За даними Міністерства у 2022 році два кораблі класу "Sandown" були виведені з британського флоту, отримали назви "Черкаси" та "Чернігів" та залучалися до багатонаціональних навчань під українським прапором. Договір про поставку уклали Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії.

У 2023 році українське оборонне відомство уклало угоду з британським підприємством, що має великий досвід в обслуговуванні кораблів ВМС Великої Британії. За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням та запчастинами двох кораблів шукачів-мін Україна сплачуватиме кошти відповідно до кредитних угод, умови яких затверджено у Постанові.

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Нині екіпажі "Черкас" та "Чернігова" проходять підготовку у складі протимінних сил. Зокрема, військовослужбовці опановують застосування протимінної зброї, тактичні прийоми та способи розмінування акваторій за стандартами НАТО.

Зазначається, що команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів та за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку кораблів до дій у будь-яких умовах – як одиночно, так і у складі з'єднання.

Цього року "Черкаси" і "Чернігів" братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.