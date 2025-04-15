Олексій Неїжпапа

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23065 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146567 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133423 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130440 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131482 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194659 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77190 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164354 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116205 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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СтратКом ЗСУ спростував інформацію депутатки Безуглої про надмірні премії командуванню. Фонд заохочень Головнокомандувача у 2024 році склав 19 млн грн для 426 військовослужбовців різних категорій.

Війна • 23 січня, 19:54 • 38428 перегляди

З окупованого Криму з-під носа у ФСБ  рф евакуювали сім'ю офіцера ВМС України 

Загін спецрозвідки "Янголи" врятував родину офіцера ВМС України з Криму після їх затримання ФСБ. Операція була проведена таємно за наказом командувача ВМС, евакуйовано 4 особи.

Війна • 7 жовтня, 14:43 • 16591 перегляди

Командувач ВМС ЗСУ подякував Кіперу за перейменування бульвару в Одесі

Командувач ВМС України подякував за перейменування бульвару в Одесі на честь українських моряків. Це визнання заслуг військових, які захищають Україну від російської агресії на морі.

Суспільство • 1 серпня, 13:39 • 14621 перегляди

З окупованого Криму вийшов останній сторожовий корабель російського флоту - Плетенчук

Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії залишив окупований Крим 15 липня, повідомив речник ВМС України.

Війна • 15 липня, 12:00 • 108047 перегляди

Зеленський заявив, що Україна чекає на прибуття нідерландських винищувачів F-16

Зеленський зустрівся з голландськими міністрами в Одесі, де обговорив військову допомогу, зокрема літаки F-16 і підтримку протиповітряної оборони, на тлі російських атак на місто.

Війна • 7 липня, 18:21 • 80596 перегляди

Завдяки винищувачам F-16 Україна зможе посилити контроль над Чорним морем - Неїжпапа

Отримавши винищувачі F-16, Україна зможе посилити свій контроль над Чорним морем і кинути виклик домінуванню росії в повітряному просторі регіону, вважає командувач ВМС України.

Війна • 5 липня, 10:51 • 24188 перегляди

На катерах "Ірпінь" та "Рені", які передала Естонія, підняли прапори ВМС ЗСУ

Військово-морські сили України отримали два катери, подаровані Естонією, під назвою "Ірпінь" і "Рені", під час церемонії, на яких були підняті військово-морські прапори на знак включення їх до складу українського флоту.

Війна • 2 травня, 16:45 • 35844 перегляди

У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Під час візиту до Одеського порту президент Зеленський та прем'єр-міністр Греції Міцотакіс побачили, як працює "зерновий коридор" в Чорному морі, який експортував майже 28 мільйонів тонн зерна до 38 країн з моменту виходу росії з зернової угоди, незважаючи на постійні російські атаки на портову інфраструктуру.

Війна • 6 березня, 19:07 • 64046 перегляди

У структурі Міноборони з’явиться нове угруповання: протимінні сили у Чорному морі

Міністерство оборони України розгортає нове угруповання протимінних сил у Чорному морі з використанням двох британських протимінних кораблів класу Sandown.

Анонси • 16 лютого, 16:31 • 61225 перегляди

Ми виграли б війну швидше, якби били по Росії західною зброєю – Неїжпапа

Командувач ВМС України заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби їй дозволили використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії. Україні вдалося знищити понад два десятки російських кораблів, але адмірал попередив, що потрібні нові методи, оскільки ворог адаптується.

Війна • 28 січня, 04:10 • 32243 перегляди

Український флот зацікавлений у британських кораблях – Неїжпапа

Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків. Міністр оборони Великої Британії раніше заявляв, що 2024 рік стане вирішальним для долі України і що Велика Британія продовжить підтримувати Київ.

Війна • 28 січня, 02:47 • 33069 перегляди