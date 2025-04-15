Олексій Неїжпапа

СтратКом ЗСУ спростував інформацію депутатки Безуглої про надмірні премії командуванню. Фонд заохочень Головнокомандувача у 2024 році склав 19 млн грн для 426 військовослужбовців різних категорій.
Загін спецрозвідки "Янголи" врятував родину офіцера ВМС України з Криму після їх затримання ФСБ. Операція була проведена таємно за наказом командувача ВМС, евакуйовано 4 особи.
Командувач ВМС України подякував за перейменування бульвару в Одесі на честь українських моряків. Це визнання заслуг військових, які захищають Україну від російської агресії на морі.
Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії залишив окупований Крим 15 липня, повідомив речник ВМС України.
Зеленський зустрівся з голландськими міністрами в Одесі, де обговорив військову допомогу, зокрема літаки F-16 і підтримку протиповітряної оборони, на тлі російських атак на місто.
Отримавши винищувачі F-16, Україна зможе посилити свій контроль над Чорним морем і кинути виклик домінуванню росії в повітряному просторі регіону, вважає командувач ВМС України.
Військово-морські сили України отримали два катери, подаровані Естонією, під назвою "Ірпінь" і "Рені", під час церемонії, на яких були підняті військово-морські прапори на знак включення їх до складу українського флоту.
Під час візиту до Одеського порту президент Зеленський та прем'єр-міністр Греції Міцотакіс побачили, як працює "зерновий коридор" в Чорному морі, який експортував майже 28 мільйонів тонн зерна до 38 країн з моменту виходу росії з зернової угоди, незважаючи на постійні російські атаки на портову інфраструктуру.
Міністерство оборони України розгортає нове угруповання протимінних сил у Чорному морі з використанням двох британських протимінних кораблів класу Sandown.
Командувач ВМС України заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби їй дозволили використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії. Україні вдалося знищити понад два десятки російських кораблів, але адмірал попередив, що потрібні нові методи, оскільки ворог адаптується.
Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків. Міністр оборони Великої Британії раніше заявляв, що 2024 рік стане вирішальним для долі України і що Велика Британія продовжить підтримувати Київ.