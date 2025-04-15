Олексій Неїжпапа

У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Під час візиту до Одеського порту президент Зеленський та прем'єр-міністр Греції Міцотакіс побачили, як працює "зерновий коридор" в Чорному морі, який експортував майже 28 мільйонів тонн зерна до 38 країн з моменту виходу росії з зернової угоди, незважаючи на постійні російські атаки на портову інфраструктуру.