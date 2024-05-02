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На катерах "Ірпінь" та "Рені", які передала Естонія, підняли прапори ВМС ЗСУ

На катерах "Ірпінь" та "Рені", які передала Естонія, підняли прапори ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 35844 перегляди

Військово-морські сили України отримали два катери, подаровані Естонією, під назвою "Ірпінь" і "Рені", під час церемонії, на яких були підняті військово-морські прапори на знак включення їх до складу українського флоту.

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" проведено ритуал підняття Військово-морських прапорів Збройних Сил України. Катерам, які були передані Естонією, дали назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. Про це повідомляє ВМС України, пише УНН.

З нагоди включення до складу національного флоту України на катерах "Ірпінь" та "Рені" проведено ритуал підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України. У церемонії під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, крім військових моряків, взяла участь делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що назви катерам, які були передані Естонією, було присвоєно наказом командування ВМС на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонії є найближчим.

"Учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих воїнів та мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації, та встановили поминальні свічки", - повідомляють у ВМС.

Командири катерів урочисто підняли їх на флагштоках катерів "Ірпінь" та "Рені", а гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України.

"Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства", - резюмували у ВМС.

Нагадаємо

Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
oleksii-neizhpapaОлексій Неїжпапа
viiskovo-morski-syly-ukrainyВійськово-морські сили України
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