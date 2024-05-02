На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ

По случаю включения в состав национального флота Украины на катерах "Ирпень" и "Рени" проведен ритуал поднятия Военно-морских флагов Вооруженных Сил Украины. Катерам, которые были переданы Эстонией, дали названия в честь города-героя Ирпень и города Рени. Об этом сообщает ВМС Украины, пишет УНН.

По случаю включения в состав национального флота Украины на катерах "Ирпень" и "Рени" проведен ритуал поднятия Военно-Морских Флагов Вооруженных Сил Украины. В церемонии под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, кроме военных моряков, приняла участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска - говорится в сообщении.

Отмечается, что названия катерам, которые были переданы Эстонией, были присвоены приказом командования ВМС в честь города-героя Ирпень и города Рени, порт которого к Эстонии является ближайшим.

"Участники минутой молчания почтили память павших воинов и мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации, и установили поминальные свечи", - сообщают в ВМС.

Командиры катеров торжественно подняли их на флагштоках катеров "Ирпень" и "Рени", а гости имели возможность, во время перехода морем, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

"Катера "Ирпень" и "Рени" будут выполнять боевые задачи в том числе по защите гражданского судоходства", - резюмировали в ВМС.

Напомним

Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков.