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Український флот зацікавлений у британських кораблях – Неїжпапа

Український флот зацікавлений у британських кораблях – Неїжпапа

Київ • УНН

 • 33067 перегляди

Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків. Міністр оборони Великої Британії раніше заявляв, що 2024 рік стане вирішальним для долі України і що Велика Британія продовжить підтримувати Київ.

Український флот із радістю прийме два британські військові кораблі, які Королівському флоту доведеться списати через брак моряків. Про це розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає УНН.

Деталі

Звичайно, ВМС потрібні бойові кораблі, бо розуміємо, що без кораблів немає флоту. Якщо буде ухвалено таке рішення щодо можливості передачі двох фрегатів військово-морським силам України, ми будемо дуже раді

 зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Велика Британія змушена списати військові кораблі, щоб перенаправити моряків, які їх обслуговують, на фрегати нового класу. Зазначалося, що у 2024 році буде списано фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.

Доповення

Раніше глава Міноборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що 2024 рік буде переломним для України, оскільки в цей період буде вирішено долю країни. Він також зазначив, що Лондон продовжить підтримку Києва, оскільки для країн Заходу український конфлікт є екзистенційним. Шеппс нагадав, що з 2015 року Британія навчила близько 60 тисяч вояків Збройних Сил України.

ЗСУ знищили або пошкодили 35 російських кораблів – речник ВМС23.01.24, 02:21 • 22369 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
hms-westminster-f237HMS Westminster (F237)
hms-argyll-f231HMS Argyll (F231)
oleksii-neizhpapaОлексій Неїжпапа
korolivskyi-viiskovo-morskyi-flotКоролівський військово-морський флот
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