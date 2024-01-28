Український флот зацікавлений у британських кораблях – Неїжпапа
Київ • УНН
Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків. Міністр оборони Великої Британії раніше заявляв, що 2024 рік стане вирішальним для долі України і що Велика Британія продовжить підтримувати Київ.
Український флот із радістю прийме два британські військові кораблі, які Королівському флоту доведеться списати через брак моряків. Про це розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає УНН.
Деталі
Звичайно, ВМС потрібні бойові кораблі, бо розуміємо, що без кораблів немає флоту. Якщо буде ухвалено таке рішення щодо можливості передачі двох фрегатів військово-морським силам України, ми будемо дуже раді
Раніше ЗМІ повідомили, що Велика Британія змушена списати військові кораблі, щоб перенаправити моряків, які їх обслуговують, на фрегати нового класу. Зазначалося, що у 2024 році буде списано фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.
Доповення
Раніше глава Міноборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що 2024 рік буде переломним для України, оскільки в цей період буде вирішено долю країни. Він також зазначив, що Лондон продовжить підтримку Києва, оскільки для країн Заходу український конфлікт є екзистенційним. Шеппс нагадав, що з 2015 року Британія навчила близько 60 тисяч вояків Збройних Сил України.
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