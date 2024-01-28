Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа
Киев • УНН
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.
Украинский флот с радостью примет два британских военных корабля, которые Королевскому флоту придется списать из-за нехватки моряков. Об этом рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью телеканалу Sky News, передает УНН.
Детали
Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что понимаем, что без кораблей нет флота. Если будет принято такое решение о возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем очень рады
Ранее СМИ сообщили, что Великобритания вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить моряков, которые их обслуживают, на фрегаты нового класса. Отмечалось, что в 2024 году будут списаны фрегаты HMS Argyll и недавно отремонтированный HMS Westminster.
Дополнение
Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что 2024 год будет переломным для Украины, поскольку в этот период будет решена судьба страны. Он также отметил, что Лондон продолжит поддержку Киева, поскольку для стран Запада украинский конфликт является экзистенциальным. Шеппс напомнил, что с 2015 года Британия обучила около 60 тысяч воинов Вооруженных Сил Украины.
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Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.
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