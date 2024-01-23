ВСУ уничтожили или повредили 35 российских кораблей - спикер ВМС

Силы обороны уничтожили или повредили уже 35 российских кораблей. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Единые новости, передает УНН.

Детали

Плетенчук уточнил, что уничтожено 22 и повреждено 13 единиц вражеского флота. Он отметил, что это весомый показатель, учитывая общее количество.

В то же время среди приоритетных целей для уничтожения - носители крылатых ракет. В частности, в азовско-черноморском регионе находятся десять единиц такой техники, в том числе четыре субмарины.

Больше всего угрожают носители крылатых ракет. Это оружие дистанционного фактического действия, его можно применять из разных дислокаций в Черном море, сохранять определенное расстояние достаточно большое, насколько это возможно в море, для того, чтобы как-то реализовать безопасность. На сегодня эти корабли являются самой большой угрозой для Украины сказал Плетенчук.

Также большие десантные корабли РФ представляют не меньшую заинтересованность для ВСУ.

В бухтах Севастополя все меньше вражеских кораблей: спутниковые снимки