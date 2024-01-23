ЗСУ знищили або пошкодили 35 російських кораблів – речник ВМС

Сили оборони знищили або пошкодили вже 35 російських кораблів. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини, передає УНН.

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Плетенчук уточнив, що знищено 22 та пошкоджено 13 одиниць ворожого флоту. Він наголосив, що це вагомий показник з огляду на загальну кількість.

Водночас серед пріоритетних цілей для знищення — носії крилатих ракет. Зокрема в азовсько-чорноморському регіоні перебувають десять одиниць такої техніки, зокрема чотири субмарини.

Найбільше загрожують носії крилатих ракет. Це зброя дистанційної фактичної дії, її можна застосовувати з різних дислокацій у Чорному морі, зберігати певну відстань досить велику, наскільки це можливо в морі, для того, щоб якось реалізувати безпеку. Станом на сьогодні ці кораблі є найбільшою загрозою для України