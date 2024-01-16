У бухтах Севастополя все менше ворожих кораблів: супутникові знімки
Київ • УНН
Супутникові знімки свідчать про зменшення присутності російських кораблів у севастопольських бухтах в окупованому Криму. Підводний човен "Ростов-на-Дону", який був пошкоджений українськими силами минулого року, залишається в сухому доці.
У Севастопольських бухтах тимчасово окупованого Криму стає все менше російських кораблів. Станом на 15 січня причал фрегатів майже порожній, субмарина "Ростов-на-Дону" все ще в сухому доці. Супутникові фото опублікував у соцмережі X OSINT-дослідник MT Anderson, повідомляє УНН.
15 січня 2024 року. З кожним разом ми бачимо все менше і менше ( кораблів-ред). Підводний човен виглядає порожнім після візиту минулого тижня Alrosa 877V (щоправда, хмарно, тож не впевнений на 100%)
Він зазначив, що причал фрегатів також майже порожній (присутні судна класу "Кривак", " Александрит " і "Гриша"
Також субмарина "Ростов-на-Дону", пошкоджена українськими військовими 13 вересня минулого року, досі перебуває в сухому доц
"Ростов-на-Дону все ще в сухому доці і кілька "Ропух", деякі в робочому стані, деякі ні. "Іван Хурс" також повернувся до Південної бухти", - вказав дослідник.
Нагадаємо
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УНН повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на середу, 13 вересня, було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.
У міноборони росії тоді заявляли, що зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".