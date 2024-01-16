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В бухтах Севастополя все меньше вражеских кораблей: спутниковые снимки

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 07:49  •  17169 просмотра

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Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении присутствия российских кораблей в севастопольских бухтах в оккупированном Крыму. Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была повреждена украинскими силами в прошлом году, остается в сухом доке.

В Севастопольских бухтах временно оккупированного Крыма становится все меньше российских кораблей. По состоянию на 15 января причал фрегатов  почти пуст, субмарина "Ростов-на-Дону" все еще в сухом доке. Спутниковые фото опубликовал в соцсети X OSINT-исследователь MT Anderson, сообщает УНН

15 января 2024 года. С каждым разом мы видим все меньше и меньше (кораблей-ред). Подводная лодка выглядит пустой после визита на прошлой неделе Alrosa 877V (правда, облачно, поэтому не уверен на 100%)

- подписал фото исследователь MT Anderson.
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Он отметил, что причал фрегатов также почти пустой (присутствуют суда класса "Кривак", "Александрит" и "Гриша"

Также субмарина "Ростов-на-Дону", поврежденная украинскими военными 13 сентября прошлого года, до сих пор находится в сухом доке

"Ростов-на-Дону все еще в сухом доке и несколько "Ропух", некоторые в рабочем состоянии, некоторые нет. "Иван Хурс" также вернулся в Южную бухту", - указал исследователь.

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Напомним,

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УНН сообщил, что во временно оккупированном Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, был поврежден российский большой десантный корабль и подводная лодка.

В минобороны России тогда заявляли, что подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. Как следствие - получили повреждения дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
У бухтах Севастополя все менше ворожих кораблів: супутникові знімки
Fewer enemy ships in Sevastopol bays: satellite images
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В бухтах Севастополя все меньше вражеских кораблей: спутниковые снимки

Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении присутствия российских кораблей в севастопольских бухтах в оккупированном Крыму. Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была повреждена украинскими силами в прошлом году, остается в сухом доке.

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