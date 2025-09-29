По російському заводу "Електродеталь" відпрацював "Нептун" - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
Командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа повідомив про успішне ураження "Нептуном" по Карачевському заводу "Електродеталь" у росії. Ця атака вивела з ладу ще одну ланку в ланцюгу забезпечення ворога.
По російському Карачевському заводу "Електродеталь" вночі відпрацював "Нептун", повідомив у понеділок командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа у Facebook, пише УНН.
Корегуємо роботу оборонних заводів рф. Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь"
Командувач ВМС ЗСУ наголосив: "Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога".
"Усе, що працює на війну проти України - буде знищено!" - підкреслив Неїжпапа.
