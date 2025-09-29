По российскому заводу "Электродеталь" отработал "Нептун" - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа сообщил об успешном попадании ракеты "Нептун" по Карачевскому заводу "Электродеталь" в России. Эта атака вывела из строя еще одно звено в цепи обеспечения врага.
По российскому Карачевскому заводу "Электродеталь" ночью отработал "Нептун", сообщил в понедельник командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook, пишет УНН.
Корректируем работу оборонных заводов рф. Ночью наш "Нептун" точно отработал по российскому Карачевскому заводу "Электродеталь"
Командующий ВМС ВСУ подчеркнул: "Минус еще одно звено в цепи обеспечения врага".
"Все, что работает на войну против Украины - будет уничтожено!" - подчеркнул Неижпапа.
