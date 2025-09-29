Генштаб подтвердил поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 9180 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18883 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43337 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66073 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47090 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43132 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65579 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72444 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96361 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159563 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
94%
755мм
Популярные новости
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС29 сентября, 00:32 • 16225 просмотра
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области29 сентября, 00:54 • 20521 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 19860 просмотра
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО29 сентября, 02:43 • 12196 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 10200 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 66482 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159563 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 79652 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 89126 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 89101 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Джей Ди Вэнс
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 10291 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 19944 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 33289 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 96361 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 53023 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Панцирь"

Генштаб подтвердил поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" в брянской области рф 29 сентября. Предприятие производит электрические соединители для военных нужд, зафиксированы взрывы и пожар.

Генштаб подтвердил поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия, производящего продукцию для военных нужд, - ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области рф, пишет УНН.

В рамках снижения возможностей оккупационной армии противника 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета – более 240 километров

- сообщили в Генштабе.

Карачевский завод "Электродеталь", как указано, производит разнообразные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются

- указали в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф: в ЦПД СНБО объяснили важность29.09.25, 09:06 • 2320 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Брянская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина