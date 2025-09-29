Генштаб подтвердил поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" в брянской области рф 29 сентября. Предприятие производит электрические соединители для военных нужд, зафиксированы взрывы и пожар.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия, производящего продукцию для военных нужд, - ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области рф, пишет УНН.
В рамках снижения возможностей оккупационной армии противника 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета – более 240 километров
Карачевский завод "Электродеталь", как указано, производит разнообразные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.
Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
