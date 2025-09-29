Поражение завода "Электродеталь" в брянской области рф: в ЦПД СНБО объяснили важность
Завод является частью российского военно-промышленного комплекса, а его продукция активно используется вражеской армией.
Пораженный Карачевский завод "Электродеталь" в брянской области россии - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
В брянской области рф поражен Карачевский завод "Электродеталь". Он специализируется на производстве электрических соединителей и коннекторов - базовых элементов для военной техники
Он отметил, что продукция завода используется в: системах управления ракетами, авиационной и космической технике, танках, БТРах и другой бронетехнике, комплексах связи и приборов управления.
Фактически, "Электродеталь" - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия рф. Завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем
Мониторинговые каналы и ASTRA сообщали, что город брянск в рф в ночь на 29 сентября оказался под атакой. Предварительно, известно о попадании по промышленному заводу.
Предварительно, по данным мониторинговых каналов, известно о поражении Карачевского завода "Электродеталь" в брянской области рф.