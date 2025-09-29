Ураження заводу "Електродеталь" у брянській області рф: у ЦПД РНБО пояснили важливість
Завод є частиною російського військово-промислового комплексу, а його продукція активно використовується ворожою армією.
Уражений Карачевський завод "Електродеталь" у брянській області росії - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї рф. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
У брянській області рф уражено Карачевський завод "Електродеталь". Він спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів і конекторів - базових елементів для військової техніки
Він зазначив, що продукція заводу використовується у: системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, БТРах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління.
Фактично, "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї рф. Завод виробляє десятки тисяч найменувань з’єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем
Моніторингові канали та ASTRA повідомляли, що місто брянськ у рф у ніч на 29 вересня опинилося під атакою. Попередньо, відомо про влучання по промисловому заводу.
Попередньо, за даними моніторингових каналів, відомо про ураження карачевського завод "Електродеталь" у брянській області рф.