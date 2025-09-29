Ураження заводу "Електродеталь" у брянській області рф: у ЦПД РНБО пояснили важливість

$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 7762 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 35625 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 59120 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40677 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 40352 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63345 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71502 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92829 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152876 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56818 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 10531 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 9532 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 8434 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 13432 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 8930 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 59713 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152889 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 73553 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 83159 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 83327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Мая Санду
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Європа
Кишинів
Реклама
УНН Lite
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 9082 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 29953 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 92835 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 49972 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 54340 перегляди
Актуальне
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

Ураження заводу "Електродеталь" у брянській області рф: у ЦПД РНБО пояснили важливість

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Завод є частиною російського військово-промислового комплексу, а його продукція активно використовується ворожою армією.

Ураження заводу "Електродеталь" у брянській області рф: у ЦПД РНБО пояснили важливість

Уражений Карачевський завод "Електродеталь" у брянській області росії - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї рф. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

У брянській області рф уражено Карачевський завод "Електродеталь". Він спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів і конекторів - базових елементів для військової техніки

 - написав Коваленко у Telegram.

Він зазначив, що продукція заводу використовується у: системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, БТРах та іншій бронетехніці, комплексах зв’язку та приладів управління.

Фактично, "Електродеталь" - це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання й ремонт сучасної зброї рф. Завод виробляє десятки тисяч найменувань з’єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем

- пояснив Коваленко.

Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела 18.09.25, 13:41 • 61668 переглядiв

Доповнення

Моніторингові канали та ASTRA повідомляли, що місто брянськ у рф у ніч на 29 вересня опинилося під атакою. Попередньо, відомо про влучання по промисловому заводу.

Попередньо, за даними моніторингових каналів, відомо про ураження карачевського завод "Електродеталь" у брянській області рф.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Брянська область
Рада національної безпеки і оборони України