Генштаб підтвердив ураження заводу "Електродеталь" у брянській області рф
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" у Брянській області РФ 29 вересня. Підприємство виробляє електричні з'єднувачі для військових потреб, зафіксовано вибухи та пожежу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства, що виготовляє продукцію для військових потреб, - ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" у Брянській області рф, пише УНН.
У рамках зниження спроможностей окупаційної армії противника 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області рф). Дальність польоту – понад 240 кілометрів
Карачевський завод "Електродеталь", як вказано, виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.
Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта. Результати ураження уточнюються
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
