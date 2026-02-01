Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили

Суд у москві заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командувачу Військово-морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі у справі про підрив Керченського мосту 17 липня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Суд у москві заочно заарештував командувача Військово-морськими силами Збройних сил України Олексія Неіжпапу у справі про підрив Керченського (Кримського) мосту 17 липня 2023 року. Повідомляється, що Неіжпапу, обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого пунктом "б" частини 3 статті 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Заочний арешт був оскаржений у апеляційній інстанції Московського міського суду, яка визнала рішення столичного суду законним, і воно вступило в силу