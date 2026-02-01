Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Київ • УНН
Московський суд заочно обрав запобіжний захід командувачу ВМС ЗСУ Олексію Неїжпапі у справі про підрив Керченського мосту 17 липня 2023 року. Йому також висунули обвинувачення в організації атак безпілотників на російські регіони.
Суд у москві заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командувачу Військово-морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі у справі про підрив Керченського мосту 17 липня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Деталі
Суд у москві заочно заарештував командувача Військово-морськими силами Збройних сил України Олексія Неіжпапу у справі про підрив Керченського (Кримського) мосту 17 липня 2023 року. Повідомляється, що Неіжпапу, обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого пунктом "б" частини 3 статті 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Заочний арешт був оскаржений у апеляційній інстанції Московського міського суду, яка визнала рішення столичного суду законним, і воно вступило в силу
Також повідомляється, що Неїжпапі заочно висунуто обвинувачення в організації атак безпілотників на російські регіони, зокрема на Курську область.
У ніч на 17 липня 2023 року, за версією слідства рф, два українські надводні безпілотники атакували Керченський міст. Після цього Слідчий комітет рф відкрив кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" щодо невстановлених осіб.
За даними російської сторони, внаслідок атаки загинули двоє дорослих, постраждала дитина, а також було пошкоджено автодорожнє полотно мосту.
Нагадаємо
До суду було направлено обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної організації, які постачали промислове обладнання підприємствам росії. Продукція на суму понад 160 млн. гривень використовувалася для потреб військово-промислового комплексу росії.