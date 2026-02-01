$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 5854 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 12397 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 29096 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 47283 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 34280 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 32574 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26419 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16525 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14081 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Московський суд заочно обрав запобіжний захід командувачу ВМС ЗСУ Олексію Неїжпапі у справі про підрив Керченського мосту 17 липня 2023 року. Йому також висунули обвинувачення в організації атак безпілотників на російські регіони.

Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили

Суд у москві заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командувачу Військово-морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі у справі про підрив Керченського мосту 17 липня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

Суд у москві заочно заарештував командувача Військово-морськими силами Збройних сил України Олексія Неіжпапу у справі про підрив Керченського (Кримського) мосту 17 липня 2023 року. Повідомляється, що Неіжпапу, обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого пунктом "б" частини 3 статті 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Заочний арешт був оскаржений у апеляційній інстанції Московського міського суду, яка визнала рішення столичного суду законним, і воно вступило в силу

- йдеться у дописі.

Також повідомляється, що Неїжпапі заочно висунуто обвинувачення в організації атак безпілотників на російські регіони, зокрема на Курську область.

У ніч на 17 липня 2023 року, за версією слідства рф, два українські надводні безпілотники атакували Керченський міст. Після цього Слідчий комітет рф відкрив кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" щодо невстановлених осіб.

За даними російської сторони, внаслідок атаки загинули двоє дорослих, постраждала дитина, а також було пошкоджено автодорожнє полотно мосту.

Нагадаємо

До суду було направлено обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної організації, які постачали промислове обладнання підприємствам росії. Продукція на суму понад 160 млн. гривень використовувалася для потреб військово-промислового комплексу росії.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Олексій Неїжпапа
Збройні сили України