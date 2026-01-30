Постачали обладнання для ВПК рф на 160 млн гривень: чотири злочинця постануть перед судом

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 18 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 3732 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 9572 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 12751 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 19023 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27894 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34088 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40747 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64039 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47638 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 16353 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 36948 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 41885 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 29725 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 15765 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 290 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 2342 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 69068 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 54793 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 57177 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 774 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 6124 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 8326 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 30874 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31051 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

Постачали обладнання для ВПК рф на 160 млн гривень: чотири злочинця постануть перед судом

Київ • УНН

 • 38 перегляди

До суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної організації, які постачали промислове обладнання підприємствам рф. Продукція на суму понад 160 млн гривень використовувалася для потреб військово-промислового комплексу росії.

Постачали обладнання для ВПК рф на 160 млн гривень: чотири злочинця постануть перед судом
Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду було скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної організації. Вони після початку повномасштабного російського вторгнення забезпечували постачання промислового обладнання підприємствам держави-агресора, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

Як встановило слідство, фігуранти в інтересах фактичних власників і службових осіб підприємств, які сприяли реалізації компресорного обладнання кінцевим споживачам на території російської федерації.

Після початку повномасштабної російської збройної агресії проти України злочинці організували схему прихованого експорту обладнання до держави-агресора. Вони діяли умисно та за попередньою змовою, йдеться в повідомленні ОГП.

З цією метою було укладено та виконано зовнішньоекономічні контракти з підконтрольним суб’єктом господарювання за кордоном. Формально продукція експортувалася з України за кордон, однак фактично надалі, згідно з митними деклараціями, транспортувалася до підприємств у російському місті орел

- заявили у відомстві.

Під час слідчих дій було встановлено, що поставлене обладнання використовувалося для забезпечення потреб військово-промислового комплексу російської федерації, зокрема у складі спеціального та військового залізничного обладнання.

У результаті цієї протиправної діяльності у період з травня по листопад 2022 року підприємствам рф було реалізовано продукцію на суму понад 160 млн гривень

- повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Фігурантам оголосили про підозру ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує тривалий термін ув’язнення.

СБУ: затримано агентів фсб, які готували теракти у центрі Одеси з вибухівкою30.01.26, 10:18 • 2024 перегляди

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна