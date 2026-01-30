Постачали обладнання для ВПК рф на 160 млн гривень: чотири злочинця постануть перед судом

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду було скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох учасників злочинної організації. Вони після початку повномасштабного російського вторгнення забезпечували постачання промислового обладнання підприємствам держави-агресора, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

Як встановило слідство, фігуранти в інтересах фактичних власників і службових осіб підприємств, які сприяли реалізації компресорного обладнання кінцевим споживачам на території російської федерації.

Після початку повномасштабної російської збройної агресії проти України злочинці організували схему прихованого експорту обладнання до держави-агресора. Вони діяли умисно та за попередньою змовою, йдеться в повідомленні ОГП.

З цією метою було укладено та виконано зовнішньоекономічні контракти з підконтрольним суб’єктом господарювання за кордоном. Формально продукція експортувалася з України за кордон, однак фактично надалі, згідно з митними деклараціями, транспортувалася до підприємств у російському місті орел - заявили у відомстві.

Під час слідчих дій було встановлено, що поставлене обладнання використовувалося для забезпечення потреб військово-промислового комплексу російської федерації, зокрема у складі спеціального та військового залізничного обладнання.

У результаті цієї протиправної діяльності у період з травня по листопад 2022 року підприємствам рф було реалізовано продукцію на суму понад 160 млн гривень - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Фігурантам оголосили про підозру ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує тривалий термін ув’язнення.

