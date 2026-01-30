$42.850.08
СБУ: затримано агентів фсб, які готували теракти у центрі Одеси з вибухівкою

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу фсб, яка готувала теракти у центрі Одеси. Затримано трьох агентів, що планували підриви авто та помешкань українських військових.

СБУ: затримано агентів фсб, які готували теракти у центрі Одеси з вибухівкою

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу фсб, яка готувала теракти у центрі Одеси, повідомили у СБУ у п'ятницю, пише УНН.

Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. За результатами дій на випередження затримано трьох агентів фсб, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей

- повідомили у СБУ.

За даними СБУ, встановлено, що "теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб". У такий спосіб, як вказано, рашисти сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України.

За даними Головного управляння внутрішньої безпеки та слідства СБУ, основними "цілями" російської агентури були спецпризначенці Служби безпеки та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Спочатку, за даними спецслужби, фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто.

"Згодом вони отримали від фсб координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої (СВП). Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців Сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних "цілей"", - розповіли у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, спрацювали на випередження і затримали фігурантів, коли вони з вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових.

"За матеріалами справи, завдання ворога виконували троє місцевих агентів фсб – 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку", - ідеться у повідомленні.

На місці затримання у них, як вказано, вилучено СВП та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Готували атаки на ЗСУ за допомогою квадрокоптера: СБУ затримала в Одесі агентів рф16.01.26, 10:15 • 3721 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Одеса