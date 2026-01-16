Готували атаки на ЗСУ за допомогою квадрокоптера: СБУ затримала в Одесі агентів рф

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі. За даними слідства, вони готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні, за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановили слідчі, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Для злочинної діяльності він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ.

Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для саморобного вибухового пристрою і спорядив ними безпілотник. Виявлені "локації" вони позначили на гугл-картах та "прозвітували" російському куратору - заявили в СБУ.

Після затримання відбулись обшуки, в ході яких було виявлено і вилучено квадрокоптер з вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, пістолет Марголіна, револьвер, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Затриманим оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

