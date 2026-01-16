$43.180.08
Ексклюзив
08:00 • 938 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 6468 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 14581 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 25833 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 31648 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 67099 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 77440 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39237 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34915 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54256 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Меню
Готували атаки на ЗСУ за допомогою квадрокоптера: СБУ затримала в Одесі агентів рф

Київ • УНН

 • 46 перегляди

СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі, які готували атаки на військових ЗСУ за допомогою квадрокоптера. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Готували атаки на ЗСУ за допомогою квадрокоптера: СБУ затримала в Одесі агентів рф
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі. За даними слідства, вони готували атаки на військових ЗСУ, що дислокуються у регіоні, за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановили слідчі, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Для злочинної діяльності він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ.

Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для саморобного вибухового пристрою і спорядив ними безпілотник. Виявлені "локації" вони позначили на гугл-картах та "прозвітували" російському куратору

 - заявили в СБУ.

Після затримання відбулись обшуки, в ході яких було виявлено і вилучено квадрокоптер з вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, пістолет Марголіна, револьвер, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Затриманим оголосили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

      Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      СБУ затримала у київському ТРЦ російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі столиці.

      Євген Устименко

