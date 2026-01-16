$43.180.08
Эксклюзив
08:00 • 2154 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 8828 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 15440 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 26669 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 32295 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 68154 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 78424 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39309 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34972 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54339 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Готовили атаки на ВСУ с помощью квадрокоптера: СБУ задержала в Одессе агентов рф

Киев

 • 532 просмотра

СБУ задержала двух агентов российской военной разведки в Одессе, которые готовили атаки на военных ВСУ с помощью квадрокоптера. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Готовили атаки на ВСУ с помощью квадрокоптера: СБУ задержала в Одессе агентов рф
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки в Одессе. По данным следствия, они готовили атаки на военных ВСУ, дислоцирующихся в регионе, с помощью так называемых "сбросов" с гражданского квадрокоптера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как установили следователи, одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков". Для преступной деятельности он привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск.

Сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из схрона 2 кг пластида и комплектующие для самодельного взрывного устройства и снарядил ими беспилотник. Выявленные "локации" они обозначили на гугл-картах и "отчитались" российскому куратору

 - заявили в СБУ.

После задержания состоялись обыски, в ходе которых был обнаружен и изъят квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, пистолет Марголина, револьвер, боевая граната Ф-1 и другие образцы вооружения.

Задержанным объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособничество в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения).

      Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      СБУ задержала в киевском ТРЦ российскую агентку, которая 4 января подорвала автомобиль украинского военного в Оболонском районе столицы.

      Евгений Устименко

