Готовили атаки на ВСУ с помощью квадрокоптера: СБУ задержала в Одессе агентов рф

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки в Одессе. По данным следствия, они готовили атаки на военных ВСУ, дислоцирующихся в регионе, с помощью так называемых "сбросов" с гражданского квадрокоптера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как установили следователи, одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков". Для преступной деятельности он привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск.

Сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из схрона 2 кг пластида и комплектующие для самодельного взрывного устройства и снарядил ими беспилотник. Выявленные "локации" они обозначили на гугл-картах и "отчитались" российскому куратору - заявили в СБУ.

После задержания состоялись обыски, в ходе которых был обнаружен и изъят квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, пистолет Марголина, револьвер, боевая граната Ф-1 и другие образцы вооружения.

Задержанным объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособничество в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

