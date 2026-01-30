СБУ: задержаны агенты ФСБ, готовившие теракты в центре Одессы со взрывчаткой

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в центре Одессы, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Служба безопасности предотвратила новые теракты в Одессе. По результатам упреждающих действий задержаны трое агентов ФСБ, которые готовили подрывы автомобилей и жилищ украинских воинов и их семей - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, установлено, что "теракты должны были произойти путем дистанционной активации самодельных бомб". Таким образом, как указано, рашисты надеялись не только ликвидировать военных, но и распространить панические настроения среди гражданского населения Украины.

По данным Главного управления внутренней безопасности и следствия СБУ, основными "целями" российской агентуры были спецназовцы Службы безопасности и военные ВСУ, задействованные в боевых действиях на южном фронте.

Сначала, по данным спецслужбы, фигуранты длительное время отслеживали места проживания украинских защитников и парковки их автомобилей.

"Впоследствии они получили от ФСБ координаты схрона, из которого забрали два самодельных взрывных устройства (СВУ). Обе бомбы злоумышленники планировали заложить у входа в квартиру двух военнослужащих Сил обороны. Затем террористы должны были забрать из тайников новые СВУ, чтобы подорвать автомобили следующих "целей"", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, сработали на опережение и задержали фигурантов, когда они с взрывными устройствами ехали к жилищам украинских военных.

"По материалам дела, задание врага выполняли трое местных агентов ФСБ – 36-летний уклонист и двое его сообщников: дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

На месте задержания у них, как указано, изъяты СВУ и смартфоны, с которых они координировали свои действия с российским спецслужбистом.

Агентам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей без права внесения залога.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

