Поставляли оборудование для ВПК рф на 160 млн гривен: четыре преступника предстанут перед судом

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации. Они после начала полномасштабного российского вторжения обеспечивали поставки промышленного оборудования предприятиям государства-агрессора, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, фигуранты в интересах фактических владельцев и должностных лиц предприятий, которые способствовали реализации компрессорного оборудования конечным потребителям на территории российской федерации.

После начала полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины преступники организовали схему скрытого экспорта оборудования в государство-агрессор. Они действовали умышленно и по предварительному сговору, говорится в сообщении ОГП.

С этой целью были заключены и выполнены внешнеэкономические контракты с подконтрольным субъектом хозяйствования за рубежом. Формально продукция экспортировалась из Украины за границу, однако фактически в дальнейшем, согласно таможенным декларациям, транспортировалась на предприятия в российском городе Орел