Поставляли оборудование для ВПК рф на 160 млн гривен: четыре преступника предстанут перед судом

Эксклюзив
13:54 • 312 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 4078 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9912 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12917 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 19192 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 28015 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34175 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40840 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64234 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47773 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69279 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54960 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57340 просмотра
Поставляли оборудование для ВПК рф на 160 млн гривен: четыре преступника предстанут перед судом

Киев • УНН

 • 226 просмотра

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации, которые поставляли промышленное оборудование предприятиям рф. Продукция на сумму более 160 млн гривен использовалась для нужд военно-промышленного комплекса россии.

Поставляли оборудование для ВПК рф на 160 млн гривен: четыре преступника предстанут перед судом
Фото: Офис Генерального прокурора

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации. Они после начала полномасштабного российского вторжения обеспечивали поставки промышленного оборудования предприятиям государства-агрессора, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Детали

Как установило следствие, фигуранты в интересах фактических владельцев и должностных лиц предприятий, которые способствовали реализации компрессорного оборудования конечным потребителям на территории российской федерации.

После начала полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины преступники организовали схему скрытого экспорта оборудования в государство-агрессор. Они действовали умышленно и по предварительному сговору, говорится в сообщении ОГП.

С этой целью были заключены и выполнены внешнеэкономические контракты с подконтрольным субъектом хозяйствования за рубежом. Формально продукция экспортировалась из Украины за границу, однако фактически в дальнейшем, согласно таможенным декларациям, транспортировалась на предприятия в российском городе Орел

- заявили в ведомстве.

В ходе следственных действий было установлено, что поставленное оборудование использовалось для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса российской федерации, в частности в составе специального и военного железнодорожного оборудования.

В результате этой противоправной деятельности в период с мая по ноябрь 2022 года предприятиям рф была реализована продукция на сумму более 160 млн гривен

- сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Фигурантам объявили о подозрении ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Им грозит длительный срок заключения.

СБУ: задержаны агенты фсб, готовившие теракты в центре Одессы со взрывчаткой30.01.26, 10:18 • 2030 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина