Поставляли оборудование для ВПК рф на 160 млн гривен: четыре преступника предстанут перед судом
Киев • УНН
В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации, которые поставляли промышленное оборудование предприятиям рф. Продукция на сумму более 160 млн гривен использовалась для нужд военно-промышленного комплекса россии.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации. Они после начала полномасштабного российского вторжения обеспечивали поставки промышленного оборудования предприятиям государства-агрессора, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Детали
Как установило следствие, фигуранты в интересах фактических владельцев и должностных лиц предприятий, которые способствовали реализации компрессорного оборудования конечным потребителям на территории российской федерации.
После начала полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины преступники организовали схему скрытого экспорта оборудования в государство-агрессор. Они действовали умышленно и по предварительному сговору, говорится в сообщении ОГП.
С этой целью были заключены и выполнены внешнеэкономические контракты с подконтрольным субъектом хозяйствования за рубежом. Формально продукция экспортировалась из Украины за границу, однако фактически в дальнейшем, согласно таможенным декларациям, транспортировалась на предприятия в российском городе Орел
В ходе следственных действий было установлено, что поставленное оборудование использовалось для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса российской федерации, в частности в составе специального и военного железнодорожного оборудования.
В результате этой противоправной деятельности в период с мая по ноябрь 2022 года предприятиям рф была реализована продукция на сумму более 160 млн гривен
Фигурантам объявили о подозрении ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Им грозит длительный срок заключения.
