Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 12707 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 20745 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 18357 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 31099 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 21664 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 33175 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26625 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25680 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25001 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18826 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 33843 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 46236 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Польщі підписав закон, що скасовує допомогу українським біженцям. Ключові інструменти закону перенесено до Закону про надання захисту іноземцям.

Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що скасовує допомогу біженцям з України який передбачає припинення надання підтримки українських біженців. Про це повідомляє PAP, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, згідно з документом, ключові інструменти спеціального закону не зникнуть, а будуть перенесені до Закону про надання захисту іноземцям.

Підписання цього документа демонструє, що послідовність має сенс. Мій тиск у цьому питанні, включаючи попереднє вето, змусив уряд внести зміни до цього законопроєкту та запровадити зміни, яких очікували багато поляків та які я пропонував. Це доводить, що рішучість приносить результати

- зазначив Навроцький.

Він наголосив, що Польща залишається на боці України "в її боротьбі проти імперської росії", але додав, що "етап безумовних привілеїв" завершено.

"Я підписую цей законопроєкт, переконаний, що він захищає наші державні фінанси, впорядковує систему та відновлює відчуття елементарної справедливості", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вступ країни до міжнародних структур потребує згоди уряду та ратифікації Сеймом. Це стосується запрошення президента Польщі до "Ради миру" Дональда Трампа.

Польський уряд відреагував на заяву Навроцького про ядерну програму17.02.26, 20:34 • 5036 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Україна
Польща