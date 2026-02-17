Польський уряд відреагував на заяву Навроцького про ядерну програму
Київ • УНН
Уряд Польщі заявив, що слова президента Кароля Навроцького про підтримку ядерної програми не обговорювалися з Радою міністрів. Речник уряду підкреслив, що компетенція у питаннях ядерного курсу належить Раді міністрів.
Деталі
Речник польського уряду Адам Шлапка зазначив, що з цього питання не було жодних консультацій між урядом та президентом або його командою. За його словами, подібні публічні заяви мають робитися з великою відповідальністю, з урахуванням міжнародних зобов’язань Польщі.
Шлапка наголосив, що компетенція у питаннях, пов’язаних із можливим ядерним курсом держави, належить Раді міністрів. Він підкреслив важливість дотримання міжнародних договорів, стороною яких є Республіка Польща, зокрема угод про нерозповсюдження ядерної зброї.
Доповнення
Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником розвитку ядерного потенціалу країни. Він зазначив, що Варшава має рухатися в цьому напрямку з дотриманням міжнародних правил, зважаючи на безпекову ситуацію та війну поблизу кордонів Польщі.
Коментуючи можливу реакцію США на такі наміри, Навроцький визнав, що не знає позиції Вашингтона, однак вважає за необхідне розпочинати відповідні підготовчі кроки.
Заява президента Польщі привернула увагу міжнародних медіа. Зокрема, агентство Bloomberg пов’язало її з нещодавніми словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про обговорення з Францією потенційної європейської ядерної оборони на тлі змін у трансатлантичних відносинах.
