Польський уряд відреагував на заяву Навроцького про ядерну програму

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 350 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 9106 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 16103 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 18476 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 19564 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 20924 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25471 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34830 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46048 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 54371 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
76%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 26843 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 13604 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 13648 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 17175 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП12:50 • 11038 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 26860 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 42755 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 51847 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 72511 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 76500 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Рустем Умєров
Музикант
Блогери
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 1272 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 17193 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 13663 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 26265 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 23910 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Starlink

Польський уряд відреагував на заяву Навроцького про ядерну програму

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Уряд Польщі заявив, що слова президента Кароля Навроцького про підтримку ядерної програми не обговорювалися з Радою міністрів. Речник уряду підкреслив, що компетенція у питаннях ядерного курсу належить Раді міністрів.

Польський уряд відреагував на заяву Навроцького про ядерну програму

В уряді Польщі заявили, що слова президента Кароля Навроцького про підтримку національної ядерної програми не обговорювалися з Радою міністрів і потребують особливо обережного підходу. Про це повідомляє Polsat News, передає УНН.

Деталі

Речник польського уряду Адам Шлапка зазначив, що з цього питання не було жодних консультацій між урядом та президентом або його командою. За його словами, подібні публічні заяви мають робитися з великою відповідальністю, з урахуванням міжнародних зобов’язань Польщі.

Шлапка наголосив, що компетенція у питаннях, пов’язаних із можливим ядерним курсом держави, належить Раді міністрів. Він підкреслив важливість дотримання міжнародних договорів, стороною яких є Республіка Польща, зокрема угод про нерозповсюдження ядерної зброї.

Доповнення

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником розвитку ядерного потенціалу країни. Він зазначив, що Варшава має рухатися в цьому напрямку з дотриманням міжнародних правил, зважаючи на безпекову ситуацію та війну поблизу кордонів Польщі.

Коментуючи можливу реакцію США на такі наміри, Навроцький визнав, що не знає позиції Вашингтона, однак вважає за необхідне розпочинати відповідні підготовчі кроки.

Заява президента Польщі привернула увагу міжнародних медіа. Зокрема, агентство Bloomberg пов’язало її з нещодавніми словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про обговорення з Францією потенційної європейської ядерної оборони на тлі змін у трансатлантичних відносинах.

Німеччина заявила, що переговори з Францією щодо ядерного стримування перебувають на ранній стадії16.02.26, 15:37 • 3124 перегляди

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт