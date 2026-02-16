Німеччина заявила, що переговори з Францією щодо ядерного стримування перебувають на ранній стадії

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 1280 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 9762 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 11271 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17628 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 26852 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32834 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62527 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48399 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38591 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35665 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
75%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 10163 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 11370 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 15488 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 12938 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 10272 перегляди
Публікації
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 9762 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62527 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114719 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 173991 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 102064 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 234 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 19599 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 24035 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32263 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30557 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Starlink

Німеччина заявила, що переговори з Францією щодо ядерного стримування перебувають на ранній стадії

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Німеччина та Франція обговорюють можливі формати співпраці у сфері ядерного стримування. Переговори не спрямовані на послаблення ролі США в європейській безпеці.

Німеччина заявила, що переговори з Францією щодо ядерного стримування перебувають на ранній стадії

Переговори між Німеччиною та Францією щодо можливого посилення співпраці у сфері ядерного стримування перебувають на ранній стадії та не спрямовані на послаблення ролі Сполучених Штатів у європейській безпеці, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомив представник уряду Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон лише почали обговорення можливих форматів співпраці у сфері ядерного стримування в Європі. За його словами, метою контактів є вивчення шляхів поглиблення координації між двома країнами, а не створення альтернативи американській системі безпеки.

Нагадаємо

Європейські країни вперше з часів Холодної війни обговорюють розробку власного ядерного потенціалу стримування.

У Берліні наголосили, що нинішні консультації мають дослідницький характер і не передбачають конкретних рішень чи змін у чинній архітектурі європейської оборони. Також підкреслюється, що США залишаються ключовим елементом системи ядерного стримування НАТО, а будь-яка додаткова співпраця між європейськими країнами має доповнювати, а не замінювати трансатлантичний компонент безпеки.

Уряд ФРН зазначає, що обговорення ядерного стримування відбувається на тлі зростання безпекових викликів у Європі та триваючої війни росії проти України, однак конкретних домовленостей або часових рамок ухвалення рішень наразі немає.

Як повідомляв УНН,  Латвія та Естонія висловили готовність долучитися до обговорень щодо створення спільного ядерного стримування в Європі. Німеччина та Франція також торкалися цього питання на Мюнхенській конференції.

Андрій Тимощенков

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
Reuters
Латвія
НАТО
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна