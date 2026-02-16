Німеччина заявила, що переговори з Францією щодо ядерного стримування перебувають на ранній стадії
Київ • УНН
Німеччина та Франція обговорюють можливі формати співпраці у сфері ядерного стримування. Переговори не спрямовані на послаблення ролі США в європейській безпеці.
Переговори між Німеччиною та Францією щодо можливого посилення співпраці у сфері ядерного стримування перебувають на ранній стадії та не спрямовані на послаблення ролі Сполучених Штатів у європейській безпеці, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як повідомив представник уряду Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон лише почали обговорення можливих форматів співпраці у сфері ядерного стримування в Європі. За його словами, метою контактів є вивчення шляхів поглиблення координації між двома країнами, а не створення альтернативи американській системі безпеки.
Нагадаємо
Європейські країни вперше з часів Холодної війни обговорюють розробку власного ядерного потенціалу стримування.
У Берліні наголосили, що нинішні консультації мають дослідницький характер і не передбачають конкретних рішень чи змін у чинній архітектурі європейської оборони. Також підкреслюється, що США залишаються ключовим елементом системи ядерного стримування НАТО, а будь-яка додаткова співпраця між європейськими країнами має доповнювати, а не замінювати трансатлантичний компонент безпеки.
Уряд ФРН зазначає, що обговорення ядерного стримування відбувається на тлі зростання безпекових викликів у Європі та триваючої війни росії проти України, однак конкретних домовленостей або часових рамок ухвалення рішень наразі немає.
Як повідомляв УНН, Латвія та Естонія висловили готовність долучитися до обговорень щодо створення спільного ядерного стримування в Європі. Німеччина та Франція також торкалися цього питання на Мюнхенській конференції.