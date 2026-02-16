Германия заявила, что переговоры с Францией по ядерному сдерживанию находятся на ранней стадии

Переговоры между Германией и Францией о возможном усилении сотрудничества в сфере ядерного сдерживания находятся на ранней стадии и не направлены на ослабление роли Соединенных Штатов в европейской безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщил представитель правительства Германии, канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон только начали обсуждение возможных форматов сотрудничества в сфере ядерного сдерживания в Европе. По его словам, целью контактов является изучение путей углубления координации между двумя странами, а не создание альтернативы американской системе безопасности.

Напомним

Европейские страны впервые со времен Холодной войны обсуждают разработку собственного ядерного потенциала сдерживания.

В Берлине подчеркнули, что нынешние консультации носят исследовательский характер и не предполагают конкретных решений или изменений в действующей архитектуре европейской обороны. Также подчеркивается, что США остаются ключевым элементом системы ядерного сдерживания НАТО, а любое дополнительное сотрудничество между европейскими странами должно дополнять, а не заменять трансатлантический компонент безопасности.

Правительство ФРГ отмечает, что обсуждение ядерного сдерживания происходит на фоне роста вызовов безопасности в Европе и продолжающейся войны России против Украины, однако конкретных договоренностей или временных рамок принятия решений пока нет.

Как сообщал УНН, Латвия и Эстония выразили готовность присоединиться к обсуждениям по созданию совместного ядерного сдерживания в Европе. Германия и Франция также затрагивали этот вопрос на Мюнхенской конференции.