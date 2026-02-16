Германия заявила, что переговоры с Францией по ядерному сдерживанию находятся на ранней стадии

$43.100.11
Эксклюзив
12:57 • 1146 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 9368 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 11172 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 17524 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 26772 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 32779 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 62400 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48380 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38565 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35636 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производство
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогоды
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 9368 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 62400 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 114631 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 173890 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепропетровская область
Китай
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Старлинк

Германия заявила, что переговоры с Францией по ядерному сдерживанию находятся на ранней стадии

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Германия и Франция обсуждают возможные форматы сотрудничества в сфере ядерного сдерживания. Переговоры не направлены на ослабление роли США в европейской безопасности.

Германия заявила, что переговоры с Францией по ядерному сдерживанию находятся на ранней стадии

Переговоры между Германией и Францией о возможном усилении сотрудничества в сфере ядерного сдерживания находятся на ранней стадии и не направлены на ослабление роли Соединенных Штатов в европейской безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщил представитель правительства Германии, канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон только начали обсуждение возможных форматов сотрудничества в сфере ядерного сдерживания в Европе. По его словам, целью контактов является изучение путей углубления координации между двумя странами, а не создание альтернативы американской системе безопасности.

Напомним

Европейские страны впервые со времен Холодной войны обсуждают разработку собственного ядерного потенциала сдерживания.

В Берлине подчеркнули, что нынешние консультации носят исследовательский характер и не предполагают конкретных решений или изменений в действующей архитектуре европейской обороны. Также подчеркивается, что США остаются ключевым элементом системы ядерного сдерживания НАТО, а любое дополнительное сотрудничество между европейскими странами должно дополнять, а не заменять трансатлантический компонент безопасности.

Правительство ФРГ отмечает, что обсуждение ядерного сдерживания происходит на фоне роста вызовов безопасности в Европе и продолжающейся войны России против Украины, однако конкретных договоренностей или временных рамок принятия решений пока нет.

Как сообщал УНН, Латвия и Эстония выразили готовность присоединиться к обсуждениям по созданию совместного ядерного сдерживания в Европе. Германия и Франция также затрагивали этот вопрос на Мюнхенской конференции.

