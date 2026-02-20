Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон
Киев • УНН
Президент Польши подписал закон, отменяющий помощь украинским беженцам. Ключевые инструменты закона перенесены в Закон о предоставлении защиты иностранцам.
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий помощь беженцам из Украины, который предусматривает прекращение оказания поддержки украинским беженцам. Об этом сообщает PAP, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, согласно документу, ключевые инструменты специального закона не исчезнут, а будут перенесены в Закон о предоставлении защиты иностранцам.
Подписание этого документа демонстрирует, что последовательность имеет смысл. Мое давление в этом вопросе, включая предыдущее вето, заставило правительство внести изменения в этот законопроект и ввести изменения, которых ожидали многие поляки и которые я предлагал. Это доказывает, что решимость приносит результаты
Он подчеркнул, что Польша остается на стороне Украины "в ее борьбе против имперской россии", но добавил, что "этап безусловных привилегий" завершен.
"Я подписываю этот законопроект, убежденный, что он защищает наши государственные финансы, упорядочивает систему и восстанавливает ощущение элементарной справедливости", – сказал президент Польши.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление страны в международные структуры требует согласия правительства и ратификации Сеймом. Это касается приглашения президента Польши в "Совет мира" Дональда Трампа.
Польское правительство отреагировало на заявление Навроцкого о ядерной программе17.02.26, 20:34 • 5036 просмотров