Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон

Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 12686 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 20715 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 18342 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 31074 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 21653 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 33163 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26622 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25680 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25000 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18826 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Что случилось со звездой "Маски" Питером Грином перед смертью - раскрыта причина трагедии19 февраля, 12:39 • 5632 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 21226 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 11036 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 21355 просмотра
Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли17:03 • 4796 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 21384 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 31076 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 33165 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 33833 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 46225 просмотра
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венгрия
Польша
УНН Lite
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного21:12 • 974 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 21244 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 26211 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 26179 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 33947 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Польши подписал закон, отменяющий помощь украинским беженцам. Ключевые инструменты закона перенесены в Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий помощь беженцам из Украины, который предусматривает прекращение оказания поддержки украинским беженцам. Об этом сообщает PAP, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно документу, ключевые инструменты специального закона не исчезнут, а будут перенесены в Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Подписание этого документа демонстрирует, что последовательность имеет смысл. Мое давление в этом вопросе, включая предыдущее вето, заставило правительство внести изменения в этот законопроект и ввести изменения, которых ожидали многие поляки и которые я предлагал. Это доказывает, что решимость приносит результаты

- отметил Навроцкий.

Он подчеркнул, что Польша остается на стороне Украины "в ее борьбе против имперской россии", но добавил, что "этап безусловных привилегий" завершен.

"Я подписываю этот законопроект, убежденный, что он защищает наши государственные финансы, упорядочивает систему и восстанавливает ощущение элементарной справедливости", – сказал президент Польши.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление страны в международные структуры требует согласия правительства и ратификации Сеймом. Это касается приглашения президента Польши в "Совет мира" Дональда Трампа.

Польское правительство отреагировало на заявление Навроцкого о ядерной программе17.02.26, 20:34 • 5036 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Украина
Польша