Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий помощь беженцам из Украины, который предусматривает прекращение оказания поддержки украинским беженцам. Об этом сообщает PAP, информирует УНН.

Отмечается, что, согласно документу, ключевые инструменты специального закона не исчезнут, а будут перенесены в Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Подписание этого документа демонстрирует, что последовательность имеет смысл. Мое давление в этом вопросе, включая предыдущее вето, заставило правительство внести изменения в этот законопроект и ввести изменения, которых ожидали многие поляки и которые я предлагал. Это доказывает, что решимость приносит результаты