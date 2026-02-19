$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 11669 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 18265 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 16374 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 27848 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 20138 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 31322 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26120 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25480 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24760 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18701 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Харкові чоловік змінив стать на жіночу та звернувся до ТЦК з вимогою зняти його з військового обліку. Суд визнав рішення ТЦК незаконним і зобов'язав виключити його з військового обліку та реєстру "Оберіг".

Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку

У Харкові чоловік змінив стать на жіночу, після чого звернувся до ТЦК з вимогою зняти його з військового обліку, де йому було відмовлено, адже, за аргументами ТЦК, без рішення ВЛК він залишається військовозобов'язаним чоловіком. Зрештою суд визнав рішення ТЦК незаконним і зобов'язав виключити його з військового обліку та реєстру "Оберіг", передає УНН з посиланням на Реєстр судових рішень. 

Деталі

Як йдеться у рішенні суду, чоловік змінив стать з чоловічої на жіночу, про що в подальшому було внесено зміни до актового запису цивільного стану. На підставі цього йому було видано свідоцтво про народження та новий паспорт громадянина України, де було вказано стать - "жіноча". 

Згодом позивач звернувся до ТЦК з проханням виключити його з військового обліку та внести відповідні зміни до військово-облікових документів. У ТЦК натомість заявили, що позивач помилково ототожнює медичне свідоцтво про зміну статевої належності, а тому наголосили, що визначення ступеня придатності до військової служби, належить до виключної компетенції військово-лікарських комісій. 

"Саме ВЛК повинна встановити, чи призвели медичні втручання та гормональна терапія до станів, які роблять особу непридатною до військової служби. Без відповідної постанови ВЛК у відповідача відсутній юридичний факт непридатності особи", - йдеться у аргументах ТЦК. 

Крім того, у ТЦК вважають, що зміна статі не призвела і до необхідності виключення чоловіка з військового обліку, оскільки раніше він вже був взятий на військовий облік як військовозобов'язаний чоловік. 

На думку ТЦК, юридичний факт зміни імені, прізвища, по батькові чи навіть статевої належності в органах РАЦС не має автоматичної зворотної сили, яка б анулювала попередньо набутий статус військовозобов'язаного.

Зрештою суд визнав визнав рішення ТЦК незаконним і зобов'язав виключити його з військового обліку та реєстру "Оберіг", оскільки жінки служать тільки добровільно.

Нагадаємо 

Стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів тепер можна онлайн - через застосунок "Резерв+".

Павло Башинський

Суспільство
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Харків