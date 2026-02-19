Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку

У Харкові чоловік змінив стать на жіночу, після чого звернувся до ТЦК з вимогою зняти його з військового обліку, де йому було відмовлено, адже, за аргументами ТЦК, без рішення ВЛК він залишається військовозобов'язаним чоловіком. Зрештою суд визнав рішення ТЦК незаконним і зобов'язав виключити його з військового обліку та реєстру "Оберіг", передає УНН з посиланням на Реєстр судових рішень.

Деталі

Як йдеться у рішенні суду, чоловік змінив стать з чоловічої на жіночу, про що в подальшому було внесено зміни до актового запису цивільного стану. На підставі цього йому було видано свідоцтво про народження та новий паспорт громадянина України, де було вказано стать - "жіноча".

Згодом позивач звернувся до ТЦК з проханням виключити його з військового обліку та внести відповідні зміни до військово-облікових документів. У ТЦК натомість заявили, що позивач помилково ототожнює медичне свідоцтво про зміну статевої належності, а тому наголосили, що визначення ступеня придатності до військової служби, належить до виключної компетенції військово-лікарських комісій.

"Саме ВЛК повинна встановити, чи призвели медичні втручання та гормональна терапія до станів, які роблять особу непридатною до військової служби. Без відповідної постанови ВЛК у відповідача відсутній юридичний факт непридатності особи", - йдеться у аргументах ТЦК.

Крім того, у ТЦК вважають, що зміна статі не призвела і до необхідності виключення чоловіка з військового обліку, оскільки раніше він вже був взятий на військовий облік як військовозобов'язаний чоловік.

На думку ТЦК, юридичний факт зміни імені, прізвища, по батькові чи навіть статевої належності в органах РАЦС не має автоматичної зворотної сили, яка б анулювала попередньо набутий статус військовозобов'язаного.

Зрештою суд визнав визнав рішення ТЦК незаконним і зобов'язав виключити його з військового обліку та реєстру "Оберіг", оскільки жінки служать тільки добровільно.

