Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета

В Харькове мужчина сменил пол на женский, после чего обратился в ТЦК с требованием снять его с воинского учета, где ему было отказано, ведь, по аргументам ТЦК, без решения ВВК он остается военнообязанным мужчиной. В конце концов суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить его из воинского учета и реестра "Оберіг", передает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.

Детали

Как говорится в решении суда, мужчина сменил пол с мужского на женский, о чем в дальнейшем были внесены изменения в актовую запись гражданского состояния. На основании этого ему было выдано свидетельство о рождении и новый паспорт гражданина Украины, где был указан пол - "женский".

Впоследствии истец обратился в ТЦК с просьбой исключить его из воинского учета и внести соответствующие изменения в военно-учетные документы. В ТЦК же заявили, что истец ошибочно отождествляет медицинское свидетельство об изменении половой принадлежности, а потому подчеркнули, что определение степени годности к военной службе относится к исключительной компетенции военно-врачебных комиссий.

"Именно ВВК должна установить, привели ли медицинские вмешательства и гормональная терапия к состояниям, которые делают лицо непригодным к военной службе. Без соответствующего постановления ВВК у ответчика отсутствует юридический факт непригодности лица", - говорится в аргументах ТЦК.

Кроме того, в ТЦК считают, что смена пола не привела и к необходимости исключения мужчины из воинского учета, поскольку ранее он уже был взят на воинский учет как военнообязанный мужчина.

По мнению ТЦК, юридический факт изменения имени, фамилии, отчества или даже половой принадлежности в органах ЗАГС не имеет автоматической обратной силы, которая бы аннулировала ранее приобретенный статус военнообязанного.

В конце концов суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить его из воинского учета и реестра "Оберіг", поскольку женщины служат только добровольно.

Напомним

Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+".