Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 11671 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 18279 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 16385 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 27865 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 20147 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 31330 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26120 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25481 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24763 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18702 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1.7м/с
72%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 31666 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 24296 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 19115 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 9318 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 18847 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 18857 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 27863 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 31329 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 31673 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 44962 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венгрия
Польша
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 19121 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 24303 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 25547 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 33361 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 34357 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Харькове мужчина сменил пол на женский и обратился в ТЦК с требованием снять его с воинского учета. Суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить его из воинского учета и реестра "Оберіг".

Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета

В Харькове мужчина сменил пол на женский, после чего обратился в ТЦК с требованием снять его с воинского учета, где ему было отказано, ведь, по аргументам ТЦК, без решения ВВК он остается военнообязанным мужчиной. В конце концов суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить его из воинского учета и реестра "Оберіг", передает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений. 

Детали

Как говорится в решении суда, мужчина сменил пол с мужского на женский, о чем в дальнейшем были внесены изменения в актовую запись гражданского состояния. На основании этого ему было выдано свидетельство о рождении и новый паспорт гражданина Украины, где был указан пол - "женский". 

Впоследствии истец обратился в ТЦК с просьбой исключить его из воинского учета и внести соответствующие изменения в военно-учетные документы. В ТЦК же заявили, что истец ошибочно отождествляет медицинское свидетельство об изменении половой принадлежности, а потому подчеркнули, что определение степени годности к военной службе относится к исключительной компетенции военно-врачебных комиссий. 

"Именно ВВК должна установить, привели ли медицинские вмешательства и гормональная терапия к состояниям, которые делают лицо непригодным к военной службе. Без соответствующего постановления ВВК у ответчика отсутствует юридический факт непригодности лица", - говорится в аргументах ТЦК. 

Кроме того, в ТЦК считают, что смена пола не привела и к необходимости исключения мужчины из воинского учета, поскольку ранее он уже был взят на воинский учет как военнообязанный мужчина. 

По мнению ТЦК, юридический факт изменения имени, фамилии, отчества или даже половой принадлежности в органах ЗАГС не имеет автоматической обратной силы, которая бы аннулировала ранее приобретенный статус военнообязанного.

В конце концов суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить его из воинского учета и реестра "Оберіг", поскольку женщины служат только добровольно.

Напомним 

Встать на воинский учет без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров теперь можно онлайн - через приложение "Резерв+".

Павел Башинский

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Харьков