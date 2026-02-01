Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Киев • УНН
московский суд заочно избрал меру пресечения командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе по делу о подрыве Керченского моста 17 июля 2023 года. Ему также предъявили обвинения в организации атак беспилотников на российские регионы.
Суд в москве заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе по делу о подрыве Керченского моста 17 июля 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Детали
Суд в москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу по делу о подрыве Керченского (Крымского) моста 17 июля 2023 года. Сообщается, что Неижпапе, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса рф (террористический акт), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Заочный арест был обжалован в апелляционной инстанции московского городского суда, которая признала решение столичного суда законным, и оно вступило в силу.
Также сообщается, что Неижпапе заочно предъявлено обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, в частности на курскую область.
В ночь на 17 июля 2023 года, по версии следствия РФ, два украинских надводных беспилотника атаковали Керченский мост. После этого Следственный комитет рф возбудил уголовное дело по статье "террористический акт" в отношении неустановленных лиц.
По данным российской стороны, в результате атаки погибли двое взрослых, пострадал ребенок, а также было повреждено автодорожное полотно моста.
Напомним
