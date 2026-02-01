$42.850.00
ukenru
11:12 • 5550 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 10222 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 14405 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 31110 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 48908 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 34832 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 32970 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26523 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16583 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14140 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

московский суд заочно избрал меру пресечения командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе по делу о подрыве Керченского моста 17 июля 2023 года. Ему также предъявили обвинения в организации атак беспилотников на российские регионы.

Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили

Суд в москве заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе по делу о подрыве Керченского моста 17 июля 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Суд в москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу по делу о подрыве Керченского (Крымского) моста 17 июля 2023 года. Сообщается, что Неижпапе, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса рф (террористический акт), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Заочный арест был обжалован в апелляционной инстанции московского городского суда, которая признала решение столичного суда законным, и оно вступило в силу.

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что Неижпапе заочно предъявлено обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, в частности на курскую область.

В ночь на 17 июля 2023 года, по версии следствия РФ, два украинских надводных беспилотника атаковали Керченский мост. После этого Следственный комитет рф возбудил уголовное дело по статье "террористический акт" в отношении неустановленных лиц.

По данным российской стороны, в результате атаки погибли двое взрослых, пострадал ребенок, а также было повреждено автодорожное полотно моста.

Напомним

В суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации, которые поставляли промышленное оборудование предприятиям россии. Продукция на сумму более 160 млн. гривен использовалась для нужд военно-промышленного комплекса россии.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Алексей Нейжпапа
Вооруженные силы Украины