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З окупованого Криму з-під носа у ФСБ  рф евакуювали сім'ю офіцера ВМС України 

З окупованого Криму з-під носа у ФСБ  рф евакуювали сім'ю офіцера ВМС України 

Київ • УНН

 • 16591 перегляди

Загін спецрозвідки "Янголи" врятував родину офіцера ВМС України з Криму після їх затримання ФСБ. Операція була проведена таємно за наказом командувача ВМС, евакуйовано 4 особи.

Загін спеціальної розвідки "Янголи" з-під носа у ФСБ евакуювали сім'ю офіцера ВМС України з тимчасово окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВМС. 

"Загін спеціальної розвідки "Янголи" на виконання завдання командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи провів складну операцію та евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-Морських Сил. Сім'ї довелося покинути півострів через переслідування з боку ФСБ", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що 18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера.

"20 вересня його сім'ю тимчасово відпустили за умови, що протягом п'яти наступних днів офіцер вийде на зв'язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув'язненням", - заявили у ВМС. 

Зазначається, що про ситуацію, що склалася, військовослужбовець доповів безпосередньо командувачу ВМС ЗС України. Було прийнято рішення залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи", на рахунку якого не один десяток успішних евакуацій.

"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа у окупантів.

Командування ВМС ЗС України висловлює щиру подяку Антикризовому центру МЗС за допомогу під час проведення рятувальної операції. Варто зазначити, що загалом "Янголи" вже евакуювали 73 людини - як цивільних, так і військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.  

Доповнення 

2 жовтня повідомлялося, що ще 7 дітей повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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