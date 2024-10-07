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Из оккупированного Крыма из-под носа у ФСБ рф эвакуировали семью офицера ВМС Украины

Из оккупированного Крыма из-под носа у ФСБ рф эвакуировали семью офицера ВМС Украины

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 14:43  •  4859 просмотра

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Отряд спецразведки «Ангелы» спас семью офицера ВМС Украины из Крыма после их задержания ФСБ. Операция была проведена тайно по приказу командующего ВМС, эвакуированы 4 человека.

Отряд специальной разведки "Ангелы" из-под носа у ФСБ эвакуировали семью офицера ВМС Украины с временно оккупированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВМС. 

"Отряд специальной разведки "Ангелы" на выполнение задания командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы провел сложную операцию и эвакуировал из временно оккупированного Крыма семью офицера Военно-Морских Сил. Семье пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны ФСБ", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что 18 сентября всю семью из четырех человек - родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу - задержали оккупанты. Три дня их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками. Таким образом оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера.

"20 сентября его семью временно отпустили при условии, что в течение пяти следующих дней офицер выйдет на связь с сотрудниками ФСБ. А иначе его семье угрожали многолетним заключением", - заявили в ВМС. 

Отмечается, что о сложившейся ситуации военнослужащий доложил непосредственно командующему ВМС ВС Украины. Было принято решение привлечь к планированию и проведению спецоперации отряд специальной разведки ВМС "Ангелы", на счету которого не один десяток успешных эвакуаций.

"Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у оккупантов.

Командование ВМС ВС Украины выражает искреннюю благодарность Антикризисному центру МИД за помощь при проведении спасательной операции. Стоит отметить, что в целом "Ангелы" уже эвакуировали 73 человека - как гражданских, так и военнослужащих", - говорится в сообщении.  

Дополнение 

2 октября сообщалось, что еще 7 детей вернули с временно оккупированных территорий Херсонской области и Крыма.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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