З окупації врятували ще 7 дітей
Київ • УНН
Благодійна організація Save Ukraine разом з Bring Kids Back UA повернула 7 дітей з окупованих Херсонщини та Криму. Загальна кількість врятованих дітей досягла 508, з них 115 - сироти.
Ще 7 дітей повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму, повідомив у середу очільник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у Telegram, пише УНН.
Save Ukraine у співпраці з Bring Kids Back UA повернула додому ще 7 дітей з окупованих Херсонщині та Криму. Загалом кількість врятованих сягнула 508 (+7), з них 115 (+2) — це діти-сироти
З його слів, "трирічну Аню кадирівці погрожували відібрати в її матері Марини. Жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами. Попри переслідування Марині вдалося вирватися разом із донькою. Часом жінці й досі здається, що вона в окупації".
"Людмилі та її 14-річному сину Єгору повернення теж далося нелегко. Жінка намагається розмовляти пошепки, боячись вільно спілкуватися і відкрито говорити те, що думає. На робочому місці Людмила потрапила під ворожий обстріл. Окупанти постійно погрожували порвати український паспорт і вбити Людмилу. Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, адже боялася, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації Єгор замкнувся в собі, не охоче йде на контакт. Та головне - родина зараз в безпеці, й вже отримує необхідну допомогу від Save Ukraine для відновлення", - зазначив Кулеба.
рф свідомо гальмує процес повернення наших дітей - Лубінець02.10.24, 12:30 • 14850 переглядiв