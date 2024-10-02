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Актуальне
рф свідомо гальмує процес повернення наших дітей - Лубінець

рф свідомо гальмує процес повернення наших дітей - Лубінець

Київ • УНН

 • 14850 перегляди

Омбудсмен Лубінець заявив, що РФ свідомо затягує процес повернення викрадених українських дітей. Україна працює над вдосконаленням правових механізмів для захисту прав дітей та їх повернення.

Україна активно працює над вдосконаленням правових механізмів для захисту прав дітей та їх повернення, однак рф свідомо затягує цей процес.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на Третьому Пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, пише УНН.

Повідомив присутніх про те, що рф викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути. Наших дітей навіть відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження

- написав Лубінець.

За його словами, він розповів міжнародним партнерам про ситуацію з інтернатними закладами, такими як Олешківський дитячий будинок-інтернат, підпорядкований Херсонській обласній раді, де дітей спершу перемістили на окуповані території, а згодом депортували до росії. Крім того, дітей з Херсонського обласного будинку дитини депортували до росії та усиновили без необхідного дозволу.

Нам відомі факти, що вивезені до рф українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування. Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання

- повідомив Лубінець.

 Омбудсмен зазначив, що Україна працює над покращенням правових механізмів та взаємодії між державними органами для захисту прав дітей та їх повернення. Зокрема, було прийнято дві важливі постанови, які є ключовими кроками в організації внутрішніх процесів, спрямованих на повернення депортованих українських дітей і гарантування їхніх прав після повернення.

Головна проблема нині полягає в тому, що рф свідомо гальмує процес повернення наших дітей

- наголосив він.

Під час зустрічі вони підбили підсумки роботи Коаліції за останні шість місяців, визначили плани на майбутнє та ухвалили Спільну заяву, у якій окреслили ключові принципи повернення дітей: прозорість інформації щодо дітей, доступ до них міжнародних місій, підтримка гуманітарних зусиль України,тривала підтримка процесу реінтеграції, гарантування дітям доступу до правосуддя та справедливості.

Нагадаємо

Жодної угоди щодо обміну дітьми між Україною та росією не було і бути не може, так Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію ЗМІ, що Катар нібито оголосив про досягнення угоди щодо обміну 13 дітей. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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