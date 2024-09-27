"Не було і не може бути": Лубінець спростував угоди між Україною та рф про "обмін" дітьми

Жодної угоди щодо обміну дітьми між Україною та росією не було і бути не може, так Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію ЗМІ, що Катар нібито оголосив про досягнення угоди щодо обміну 13 дітей. Про це повідомляє УНН.

В одному з іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та росією про обмін дітьми. Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів - написав Лубінець у Telegram.

За його словами, Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей. Водночас, вказав, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в оосію, якщо вони перебувають на нашій території.

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?", - задається питанням Лубінець.

Раніше видання Le Figaro писало, що Катар оголосив про досягнення угоди між Україною та рф щодо обміну 13 дітей.