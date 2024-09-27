"Не было и не может быть": Лубинец опроверг соглашения между Украиной и рф об "обмене" детьми

Никакого соглашения по обмену детьми между Украиной и россией не было и быть не может, так Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию СМИ, что Катар якобы объявил о достижении соглашения по обмену 13 детей. Об этом сообщает УНН.

В одном из иностранных медиа распространилась информация, что Катар якобы объявил о соглашении с Украиной и россией об обмене детьми. На самом деле никакого соглашения никто не заключал. Это выглядит, как откровенное продвижение российских нарративов - написал Лубинец в Telegram.

По его словам, Катар выступает посредником именно в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. В то же время, указал, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, не препятствует в их возвращении в оосию, если они находятся на нашей территории.

"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?", - задается вопросом Лубинец.

Ранее издание Le Figaro писало, что Катар объявил о достижении соглашения между Украиной и рф по обмену 13 детей.